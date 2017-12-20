Бородатый поп выпустил сборник советов по пикапу

Настоятель подмосковного храма выпустил руководство по обращению с женщинами. Книга под названием "Мужская философия. Быть настоящим мужчиной" продается за 241 рубль.

Иероманах Симеон, автор этого труда, в синопсисе заявляет, что писал книгу для учащихся духовных школ. – тех немногих людей из числа наших современников, которым церковные каноны предписывают жениться только один раз. "Это обстоятельство заставляет человека ответственно относиться к супружеству, и к выбору той единственной подруги по бытию, с которой ему предстоит пройти жизненный путь", – написал автор.

В интервью православному изданию "Крестовский мост" Симеон рассказал, что студенты академии часто обращаются к нему, прося советов. "И я задумался: почему им, очень правильным в нравственном отношении людям, так трудно выстраивать отношения с девушками?", – вспоминает Симеон.

По его словам, секрет общения с девушками и завоевания их сердец очень прост: "Для того чтобы на вас был направлен восхищенный взгляд женщины, ваш взгляд должен быть направлен не на женщину, а на Небо или вдаль за горизонт. Вы должны быть людьми пути и цели, и только в этом случае женщины будут чувствовать вашу увлеченность, понимать, что в вашей жизни есть действительно нечто важное, значительно более важное, чем она".

По словам Симеона, книга не является сборником советов – это, скорее, объемное философское рассуждение о жизни и смерти, о чуде и вечности, о комплексах и талантах. В ней приведено множество житейских примеров и необычных историй, а также мыслей и мнений разнообразных авторов – от Платона, Конфуция и Гете до Достоевского, Булгакова и Экзюпери.

Что касается отношений мужчин и женщин, то иеромонах считает, что главное – не забывать, что мужчина всегда должен оставаться мужчиной, а женщина-женщиной. Книга рекомендована к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви.