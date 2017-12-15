Президента попросили помочь путанам

Организация "Серебряная роза", защищающая права проституток, обратилась с просьбой к Владимиру Путину. Представители объединения секс-работниц просят отменить наказание за проституцию.

Как рассказала глава организации Ирина Маслова, из-за соответствующей статьи кодекса об административных правонарушениях девушки, попавшиеся на проституции сразу попадают в базу данных и часто подвергаются дискриминации. По словам Масловой, страх оказаться в подобной ситуации часто останавливает проституток от обращения в полицию, когда клиенты применяют к ним насилие.

"За жесткую отмену статьи 6.11 я зацепилась в 2012 году, когда девочку – секс-работницу – убил пьяный полицейский. В то, что мы посадим полицейского, не верил никто – только я и ее мама (...) Осужденный служил в горячих точках и даже на апелляции орал: "Она же проститутка! А я герой, я родину защищал, с наркотрафиком боролся!" Зло должно быть наказано", - приводит слова Масловой Ura.Ru.

Отмечается, что просьбы отменить наказание за проституцию организация отправила не только Владимиру Путину, но и в правительство, и к уполномоченному по правам человека. В качестве обоснований своих требований Маслова приводит прецеденты из мировой практики и рекомендацию Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам об отмене данной статьи в России.

Инициативу "Серебряной розы" поддержал и екатеринбургский фонд "Новая жизнь". Организация работает в сфере профилактики ВИЧ-инфекции в сложных социальных группах – волонтеры и сотрудники "Новой жизни" ведут агитационную работу среди проституток, наркоманов и осужденных.

Директор фонда Вера Коваленко рассказала, что наказание за торговлю телом сильно осложняло просветительскую работу среди проституток: "Мы столкнулись с этим напрямую: секс-работницы боялись с нами взаимодействовать и проверяли, не связаны ли мы с полицией. И основная работа по проекту — консультирование, тестирование, обучение – отодвигалась. Мы почти год преодолевали этот барьер. Статья 6.11 загоняет секс-работниц все глубже".