Замглавы Росимущества арестовали за хищения

Тверской суд Москвы удовлетоворил ходатайство следствия об аресте заместителя главы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) Елену Паткину, передает газета "Известия". Она подозревается в хищении средств ведомства. На свою должность Елена Паткина была назначена 7 июня 2017 года.
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