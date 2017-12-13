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Общество

Госдума расширила возможности использования герба

Фото: Дмитрий Куклин/Dni.Ru
Нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении поправки, расширяющие возможности использования российского герба в повседневной жизни. В частности, его изображение можно будет наносить на одежду и сувенирную продукцию, использовать в ходе неофициальных мероприятий и спортивных соревнований. В настоящее время использование изображения герба можно лишь официально и в случаях, специально оговоренных в законе.

Продолжение: Озвучены условия для получения выплат на первенца
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Авторами инициативы являются спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. По словам последнего, закон дает гражданам и организациям возможность использовать государственный герб России в неофициальных целях.

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Одобренный парламентариями документ дает право широко использовать одного из символов государства и его изображений. Главное условие – не переступать черту, когда использование может быть признано надругательством на госсимволикой.

При этом, по словам Павла Крашенинникова, изображение герба на официальных бланках и печатях остается прерогативой государственных структур. Сюда же относятся и использование герба на государственных наградах и документах, удостоверяющих личность. Кроме того, герб не может использоваться в качестве товарного знака.

"Таким образом граждане смогут выразить свои патриотические чувства, подчеркнуть гражданскую принадлежность"

"Принятие закона будет способствовать популяризации государственной символики, воспитанию гражданственности и патриотизма, предоставит гражданам возможность проявлять таким образом свои патриотические чувства", – уверен законодатель. Он напомнил, что в настоящее время возможно только "официальное использование" изображения российского герба. Эти случаи оговорены в законодательстве.

"Если же государственный герб используется во всех иных случаях, то за это может последовать административная, а также уголовная ответственность, – сказал Крашенинников. – Фактически у граждан и организаций отсутствует легальная возможность использовать неофициально государственный герб". Сейчас за подобное нарушение грозит штраф от двух тысяч до 150 тысяч рублей.

Фото: duma

Напомним, ранее были приняты поправки, разрешающие неофициальное использование российского флага. Его разрешили вывешивать на жилых домах, офисных зданиях, использовать в ходе массовых акций и других мероприятий.

Автор: Дмитрий Куклин13 декабря 2017, 12:37

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