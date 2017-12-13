Госдума расширила возможности использования герба

Нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении поправки, расширяющие возможности использования российского герба в повседневной жизни. В частности, его изображение можно будет наносить на одежду и сувенирную продукцию, использовать в ходе неофициальных мероприятий и спортивных соревнований. В настоящее время использование изображения герба можно лишь официально и в случаях, специально оговоренных в законе.



Авторами инициативы являются спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. По словам последнего, закон дает гражданам и организациям возможность использовать государственный герб России в неофициальных целях.



Одобренный парламентариями документ дает право широко использовать одного из символов государства и его изображений. Главное условие – не переступать черту, когда использование может быть признано надругательством на госсимволикой.

При этом, по словам Павла Крашенинникова, изображение герба на официальных бланках и печатях остается прерогативой государственных структур. Сюда же относятся и использование герба на государственных наградах и документах, удостоверяющих личность. Кроме того, герб не может использоваться в качестве товарного знака.

"Таким образом граждане смогут выразить свои патриотические чувства, подчеркнуть гражданскую принадлежность"

"Принятие закона будет способствовать популяризации государственной символики, воспитанию гражданственности и патриотизма, предоставит гражданам возможность проявлять таким образом свои патриотические чувства", – уверен законодатель. Он напомнил, что в настоящее время возможно только "официальное использование" изображения российского герба. Эти случаи оговорены в законодательстве.

"Если же государственный герб используется во всех иных случаях, то за это может последовать административная, а также уголовная ответственность, – сказал Крашенинников. – Фактически у граждан и организаций отсутствует легальная возможность использовать неофициально государственный герб". Сейчас за подобное нарушение грозит штраф от двух тысяч до 150 тысяч рублей.





Напомним, ранее были приняты поправки, разрешающие неофициальное использование российского флага. Его разрешили вывешивать на жилых домах, офисных зданиях, использовать в ходе массовых акций и других мероприятий.