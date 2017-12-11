Арбитражным судам России исполнилось четверть века

Развод Джигарханяна Россия выводит войска из Сирии Похороны Броневого Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
партнеры
Понедельник 11 декабря
Лента новостей
21:50
Под Москвой 88-летний ветеран 7 дней ждал госпитализации и умер
21:07
Экстремал снял на видео собственную смерть
20:43
Агутин возмутил дешевым подарком дочери Пелагеи
20:41
Москвич надругался над горничной после уборки квартиры
20:17
Безумные регионы: 19-летний изнасиловал пенсионерку
20:11
Главная надежда России катится в пропасть
19:27
Ухажер из "Дома-2" раскрутил Бузову на откровения
19:14
Путин готов отпустить россиян в Египет
18:42
Знаменитый российский писатель умер в возрасте 81 года
18:30
Авторов Comedy Woman заставили извинятся за оскорбительную шутку
18:28
Американцы в панике после взрыва на Манхэттене
17:52
Домашние животные оказались смертельно опасными
17:38
Голодающий Саакашвили готов к смерти
17:28
Спортсмены оправдались за отказ от флага
17:05
Россиянин женился на 91-летней пациентке психбольницы ради квартиры
16:56
Взрослые сошли с ума от детского спектакля
16:55
Жена Меладзе снялась голой для журнала
16:43
"Нелюбовь" Звягинцева номинирована на "Золотой глобус"
16:42
Премиальный ресторан "без наценок" открылся в Москве
16:32
Собчак опозорилась в эфире Первого канала
16:17
В Москве сборщик мебели ИКЕА изнасиловал 11-летнего мальчика
16:09
Секс-игрушка бесследно исчезла в теле москвички
16:03
На Манхэттене прогремел взрыв
15:56
Под Москвой автобус с пассажирами влетел в трактор
15:49
Опасность отношений с идеальным мужчиной
15:44
Российские спортсмены приняли ультиматум Баха
15:13
Порошенко выстрелил себе в ногу блокадой Донбасса
14:53
Прощание с Броневым прошло без аншлага
14:50
Странный гул Земли привел в недоумение ученых
14:45
Лишившаяся родных Гузеева очень страдает
14:14
Жажду секса приравняли к наркомании
14:11
Из Москвы-реки вытащили тонувшую мать с двумя детьми
14:04
Корчевников поговорил о свадьбе с Ковальчук
14:04
Порошенко стал козлом отпущения Запада
13:59
Звезда сериала "Фарго" умерла в больнице
13:42
Артемий Лебедев раскрыл секрет успеха еды из McDonald’s
13:38
Певцов рассказал о предсмертных муках онкобольного Броневого
13:36
Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала
13:08
Путин в Сирии заявил о выводе войск
13:04
Мода на интимную пластику набирает обороты
13:00
Сбитый машиной сибиряк спас женщину от грабителя
12:53
Обнародовано неприличное видео Бузовой
12:44
Збруев на похоронах Броневого выглядел как мальчик
12:32
Названы самые добрые города России
12:12
Ужасное видео из сгоревшей квартиры Леры Массквы
11:58
Хулиганы с нунчаками устроили драку в метро Петербурга
11:56
Запад издевается над униженными российскими спортсменами
11:48
Рождественские ярмарки Европы
11:47
Подольская и Пресняков сделали заявление о втором ребенке
11:45
Борьба с раком дорого обошлась Абрамовичу
11:33
Генерал армии США выманил 8,5 млн у московской пенсионерки
11:23
Очаровательный сын Сергея Жукова покорил россиян (видео)
11:15
Киев предупредили о начале полномасштабной войны
11:01
Почему Меньшов воткнул нож в спину Михалкову
10:55
В Москве налетчик в маске ворвался в букмекерскую контору
10:51
Барановская в прозрачном платье пришла на детский праздник
10:42
Караченцова с кровавым месивом вместо лица опознали по билету
10:34
Российским чиновникам подняли зарплату
10:30
Леру Масскву увезли в больницу с отравлением и ожогами
10:28
"Русское лото" уличили в двойном обмане
10:08
Стала известна причина новогоднего позора Украины
10:08
Сбежавший в Лондон олигарх ищет защиты в Мосгорсуде
10:05
После паралича Катя Семенова узнала об измене мужа
09:58
Когда лопнет пузырь биткоина
09:47
В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка
09:36
Выяснилась главная опасность недосыпания
09:31
Врачи по ошибке вырезали грудь бизнес-леди
09:29
Аллегрова продала квартиру и уехала в Италию
09:26
Пьяный петербуржец до смерти забил сожительницу
08:58
Польша набросилась на Порошенко после подлого подрыва автобуса
08:55
В России в 2018 году резко подорожают автомобили
08:49
Певицу МакSим обвинили в разрушении семьи Воробьева
08:47
РЖД пустили все пассажирские поезда в обход Украины
08:31
В России три американских консульства возобновили выдачу виз
08:25
Украина умоляла Израиль напасть на Россию
08:19
В Киеве голый пассажир метро попытался угнать поезд (фото)
08:14
Подробности трагической гибели двукратного чемпиона мира под Москвой
08:06
В Москве на стройплощадке случился крупный пожар
08:05
Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря
07:59
Под Москвой травести-диву Дукалис упекли в психушку
17:55
Чем покоряет Таисия Повалий
17:42
Матч "Спартак" – ЦСКА остановили из-за задымления
17:31
Певицу Юлию Началову поймали на странном вождении (видео)
17:02
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
16:33
Собчак досталось за руки-сардельки
16:05
В Москве начались стычки между фанатами ЦСКА и "Спартака"
15:46
В московском метро случилось ЧП
15:43
В Азербайджане трое россиян погибли в ДТП
15:26
Мария Шукшина вернулась на Первый канал
14:58
Затравленный Киркоров плюнул на злопыхателей
14:16
В московских аэропортах массово задерживают рейсы
14:10
Уральская Анджелина Джоли покорила мир пышной грудью
13:47
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
13:25
В центре Москвы из огня спасли семь человек
13:09
Кокетка Цымбалюк-Романовская вырядилась в перья после развода
12:56
Странные запросы Валерии озадачили Пригожина
12:35
Во Внуково случилось смертельное ДТП
12:28
Художник высмеял безумные шпагаты Волочковой
11:53
Известный певец попал в больницу после падения на концерте
11:30
В Москве загорелся жилой дом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Собчак опозорилась в эфире Первого канала
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка
Кокетка Цымбалюк-Романовская вырядилась в перья после развода
Караченцова с кровавым месивом вместо лица опознали по билету
Общество

Арбитражным судам России исполнилось четверть века

Мероприятие завершилось церемонией награждения ведомственными наградами и памятными медалями, посвященными 25-летию Арбитражных судов
На прошлой неделе исполнилось 25 лет созданию Арбитражных судов в России. По этому случаю в Верховном суде прошло праздничное мероприятие и состоялись награждения судей ведомственными наградами и памятными медалями в связи с юбилеем.
прочитано 284 раза

Участников поздравили президент России Владимир Путин, глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, а также руководители органов судейского сообщества и гости.

В поздравлении президента Владимира Путина была отмечена важная роль Арбитражных судов в России. По словам главы государства, они  стали одним из ключевых механизмов по обеспечению защиты прав и законных интересов участников экономических отношений, заняли достойное место в единой судебной системе России. Арбитражные суды внесли значимый вклад в развитие цивилизованных экономических отношений, в совершенствование делового и инвестиционного климата в стране.

Президент выразил уверенность в том, что Арбитражные суды и далее будут способствовать росту авторитета судебной власти, повышению доверия к ней со стороны общества.

С поздравительными обращениями также выступили советник президента, председатель ВАС в отставке Вениамин Яковлев, председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин, председатель экзаменационной комиссии Валентин Ершов, генеральный директор Судебного департамента при ВС РФ Александр Гусев.

В президиуме торжественного заседания

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев в своем выступлении отметил, что "Арбитражные суды динамично реагировали на изменения законодательства и обеспечивали защиту прав и интересов участников споров".

По словам политолога, кандидата социологических наук Алексея Кузнецова: "Арбитражные суды появились в период становления рыночной экономики в стране. В 90-ые годы, которые сейчас принято называть "лихими", во многом благодаря деятельности арбитражных судов удалось создать правовое поле для нового типа экономических отношений, избежать анархии и правового беспредела. В том, что мы успешно переходим от "дикого" капитализма к цивилизованному несомненная заслуга арбитражных судов.

Высокий профессионализм судебного корпуса, следование не только букве, но и духу законов во многом заслуга  руководителей ведомства. Следует отметить вклад Главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, первого председателя Высшего арбитражного суда Вениамина Яковлева, председателя Судебной коллегии по экономическим спорам ВС Олега Свириденко. Отвечая за ключевые в работе ведомства направления работы, они способствовали улучшению правового регулирования экономических отношений в России.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и Председатель коллегии по экономическим спорам ВС Олег Свириденко

Соблюдение договорного права экономическими субъектами является основой для развития современной экономики, повышения инвестиционной привлекательности страны, роста деловой активности. Впереди еще много работы, но есть основания считать, что система арбитражных судов успешно справится со своими задачами", – считает эксперт.

Алексей Кузнецов отметил, что "Россия улучшает свои позиции в различных мировых рейтингах ведения бизнеса в том числе и благодаря деятельности арбитражных судов. Ведь для иностранных инвесторов четкая деятельность арбитража является одним из решающих аргументов для принятия решения вкладывать деньги в страну. 

Поэтому нельзя не отдать должное в становлении современной системы арбитражного судопроизводства главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, Вениамина Яковлева, много сделавшего для формирования цивилизованного правового поля в сфере экономических взаимоотношений в России, и нынешнего руководителя арбитражной коллегии  Олега Свириденко. 

Как утверждают коллеги руководителя арбитражной коллегии, тот демонстрирует готовность работать с каждым обращением, поступающим в ВС по части арбитража и предпринимает все усилия для того, чтобы решение высшей инстанции было действительно справедливым. Прибыльность бизнеса теряет смысл, если не соблюдаются права субъектов экономических отношений. Поэтому успешная работа арбитражных судов является залогом роста привлекательности России для инвестиций", – резюмирует эксперт.

11 декабря 2017, 19:45

комментарии

Политика

Путин в Сирии заявил о выводе войск
Голодающий Саакашвили готов к смерти
Польша набросилась на Порошенко после подлого подрыва автобуса
Киев предупредили о начале полномасштабной войны

Шоу-бизнес

Жена родила первенца бывшему любовнику Собчак
Рыдающая дочь покаялась после смерти Броневого
Проклятие "Ленкома": почему звезд театра сжирает рак
Агутин возмутил дешевым подарком дочери Пелагеи

Проишествия

Экстремал снял на видео собственную смерть
Секс-игрушка бесследно исчезла в теле москвички
Генерал армии США выманил 8,5 млн у московской пенсионерки
Врачи по ошибке вырезали грудь бизнес-леди

Lifestyle

Взрослые сошли с ума от детского спектакля
Почему Меньшов воткнул нож в спину Михалкову
Подробности последних дней жизни Леонида Броневого
Умер актер Леонид Броневой
Шоу-бизнес

В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка

Результаты ДНК-экспертизы не стали неожиданностью
Экономика

Борьба с раком дорого обошлась Абрамовичу

Бизнесмен отдал миллионы долларов
Шоу-бизнес

Подольская и Пресняков сделали заявление о втором ребенке

Артисты сняли видеообращение к фанатам
Шоу-бизнес

Прощание с Броневым прошло без аншлага

На панихиду пришло намного меньше людей, чем к Глаголевой или Марьянову

Гороскоп

Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря
Совет на выходные
Предатель Родченков примет жуткую смерть
Чем маги и ведьмы ответят простым смертным

Фоторепортажи

Збруев на похоронах Броневого выглядел как мальчик
Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала
Барановская в прозрачном платье пришла на детский праздник
Уральская Анджелина Джоли покорила мир пышной грудью

Спорт

Главная надежда России катится в пропасть
Спортсмены оправдались за отказ от флага
Жена российского футболиста умерла от рака
Новая Юлия Липницкая: 15-летняя россиянка покорила мир

Регионы

Безумные регионы: 19-летний изнасиловал пенсионерку
Сбитый машиной сибиряк спас женщину от грабителя
Подробности трагической гибели двукратного чемпиона мира под Москвой
Главврач больницы выставил голых покойников на мороз
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru