Арбитражным судам России исполнилось четверть века

На прошлой неделе исполнилось 25 лет созданию Арбитражных судов в России. По этому случаю в Верховном суде прошло праздничное мероприятие и состоялись награждения судей ведомственными наградами и памятными медалями в связи с юбилеем.

Участников поздравили президент России Владимир Путин, глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, а также руководители органов судейского сообщества и гости.

В поздравлении президента Владимира Путина была отмечена важная роль Арбитражных судов в России. По словам главы государства, они стали одним из ключевых механизмов по обеспечению защиты прав и законных интересов участников экономических отношений, заняли достойное место в единой судебной системе России. Арбитражные суды внесли значимый вклад в развитие цивилизованных экономических отношений, в совершенствование делового и инвестиционного климата в стране.

Президент выразил уверенность в том, что Арбитражные суды и далее будут способствовать росту авторитета судебной власти, повышению доверия к ней со стороны общества.

С поздравительными обращениями также выступили советник президента, председатель ВАС в отставке Вениамин Яковлев, председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин, председатель экзаменационной комиссии Валентин Ершов, генеральный директор Судебного департамента при ВС РФ Александр Гусев.





Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев в своем выступлении отметил, что "Арбитражные суды динамично реагировали на изменения законодательства и обеспечивали защиту прав и интересов участников споров".

По словам политолога, кандидата социологических наук Алексея Кузнецова: "Арбитражные суды появились в период становления рыночной экономики в стране. В 90-ые годы, которые сейчас принято называть "лихими", во многом благодаря деятельности арбитражных судов удалось создать правовое поле для нового типа экономических отношений, избежать анархии и правового беспредела. В том, что мы успешно переходим от "дикого" капитализма к цивилизованному несомненная заслуга арбитражных судов.

Высокий профессионализм судебного корпуса, следование не только букве, но и духу законов во многом заслуга руководителей ведомства. Следует отметить вклад Главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, первого председателя Высшего арбитражного суда Вениамина Яковлева, председателя Судебной коллегии по экономическим спорам ВС Олега Свириденко. Отвечая за ключевые в работе ведомства направления работы, они способствовали улучшению правового регулирования экономических отношений в России.





Соблюдение договорного права экономическими субъектами является основой для развития современной экономики, повышения инвестиционной привлекательности страны, роста деловой активности. Впереди еще много работы, но есть основания считать, что система арбитражных судов успешно справится со своими задачами", – считает эксперт.

Алексей Кузнецов отметил, что "Россия улучшает свои позиции в различных мировых рейтингах ведения бизнеса в том числе и благодаря деятельности арбитражных судов. Ведь для иностранных инвесторов четкая деятельность арбитража является одним из решающих аргументов для принятия решения вкладывать деньги в страну.

Поэтому нельзя не отдать должное в становлении современной системы арбитражного судопроизводства главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, Вениамина Яковлева, много сделавшего для формирования цивилизованного правового поля в сфере экономических взаимоотношений в России, и нынешнего руководителя арбитражной коллегии Олега Свириденко.

Как утверждают коллеги руководителя арбитражной коллегии, тот демонстрирует готовность работать с каждым обращением, поступающим в ВС по части арбитража и предпринимает все усилия для того, чтобы решение высшей инстанции было действительно справедливым. Прибыльность бизнеса теряет смысл, если не соблюдаются права субъектов экономических отношений. Поэтому успешная работа арбитражных судов является залогом роста привлекательности России для инвестиций", – резюмирует эксперт.