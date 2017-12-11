Киев странно отреагировал на запуск поездов в обход Украины

В Киеве прокомментировали окончательный запуск поездов РЖД южного направления в обход Украины. По словам министра инфраструктуры Незалежной Владимира Омеляна, это "снизит вероятность возникновения терактов".

"Я такой шаг абсолютно приветствую – пусть ездят где угодно, кроме Украины", – заявил чиновник в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, никаких последствий такой шаг России иметь не будет, наоборот, добавил Омелян, "снижается риск любых терактов".

Как связаны российские поезда и угроза террористических актов, украинской чиновник объяснить не пожелал. Но восторженная реакция Киева тем более странная, что транзитное железнодорожное сообщение РЖД через территорию Незалежной было гораздо выгоднее Киеву, чем Москве. "Люди там что-то продавали, за эксплуатацию что-то получали", – цитирует RT вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

А вот России запуск железнодорожного сообщения в обход Украины принесет существенные выгоды, полагает эксперт. "Новые участки - это скоростные линии, дополнительные станции, комфорт. Увеличится скорость прохождения, будет меньше неудобств", – подчеркнул он. По словам Барзыкина, Москва стремится оптимизировать потоки и уменьшить риски, поскольку нынешняя Украина – это крайне нестабильный и опасный регион.

С понедельника, 11 декабря, все пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение РЖД полностью перешло на новую линию Журавка – Миллерово, которая расположена параллельно российско-украинской границе. Новый отрезок проходит по территории Воронежской и Ростовской областей, его длина составляет 137 километров.

В тестовом режиме движение грузовых составов по линии началось еще в сентябре этого года. Запуск пассажирского движения состоялся в ноябре. До этого поезда южного направления вынуждены были дважды пересекать российско-украинскую границу на территории Луганской области.