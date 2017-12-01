Женившаяся на себе англичанка призналась в измене

Софи Тэннер, которая в 2015 году сочеталась с собой браком, раскрыла подробности своей семейной жизни. По словам женщины, ее супружеские отношения далеко не идеальны.

Самолюбивая Софи рассказала о том, что изменила самой себе. Женщина призналась, что около пяти месяцев встречалась с мужчиной, передает "Газета.ru".

"Свадьба с самим собой – это пожизненное обещание нести ответственность за собственное счастье, поэтому развод неприемлем", – цитирует Тэннер The Independent. По ее мнению, женитьба на себе не означает одиночества, уныния и печали.

На свадьбе англичанки присутствовало нескольких десятков гостей, а после церемонии она устроила медовый месяц. Тэннер считает, что сологамия (жениться на себе. – Прим. ред.) – это не синоним нарциссизма, она призвана развивать чувство самодостаточности и избавить от неуверенности в себе.

Сологамия официально не признана ни в одной стране мира. Первой женщиной, которая сыграла свадьбу с собой, считается голландка Дженнифер Хус. В 2003-м, в свой 30-летний юбилей, она заявила, что готова взять собственную жизнь в свои руки. Клятву, данную себе, ни она, ни ее последовательницы пока не нарушили. В России, во всяком случае публично, о браке с собой никто не объявлял.

Напомним, ранее в США произошел вопиющий случай инцеста. Там за брак с биологической матерью 26-летнюю девушку приговорили к десяти годам тюрьмы. Суд по делу о кровосмешении проходил в штате Оклахома.