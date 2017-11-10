Девушка села в тюрьму за брак с родной матерью

В США суд признал 26-летнюю девушку виновной в инцесте. За брак с биологической матерью ее приговорили к десяти годам тюрьмы.

Суд по делу о кровосмешении проходил в штате Оклахома. Виновнице инцеста Мисти Спэнн из города Данкан было назначено максимально возможное наказание за это преступление, сообщает Tulsa World.

Приговор будет исполнен с отсрочкой. Девушка полностью признала вину.

Во время разбирательства 44-летняя Патришия Спэнн заявила, что не считает себя преступницей, так как ее имя было удалено из свидетельства о рождении ребенка после лишения родительских прав. Суд над женщиной состоится в январе 2018 года.

Как выяснило следствие, с раннего детства Мисти воспитывалась бабушкой, так как ее мать Патришия была лишена родительских прав. В 2014 году девушка вновь воссоединилась со своей родительницей.





Тогда же между матерью и дочерью возникла сексуальная связь. В марте 2016 года они решили пожениться. Свидетельство о регистрации брака было выдано в графстве Команч.

По словам Мисти, мать говорила ей, что регистрация отношений законна, так как она обсуждала ее с юристами. Однако в октябре 2016 года брак был аннулирован и признан мошенническим.

Также в ходе следствия оказалось, что это не первая кровосмесительная связь Патришии. В 2008 году она вышла замуж за родного сына. Однако спустя 15 месяцев их брак был также расторгнут.