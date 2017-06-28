Женщина вышла замуж за покойного возлюбленного

Во Франции зарегистрировали посмертный брак между местной жительницей Катерин и ее погибшим любимым Кристофером. Мужчина скончался в ноябре 2015 года в результате теракта в концертном зале "Батаклан" в Париже.

После смерти Кристофера француженка одна воспитывает их общую дочь Жюльетт. Прошение о заключении брака с умершим женщина направила президенту страны, который дал разрешение на церемонию. Она состоялась 24 июня в департаменте О-де-Сен центральной части Франции.

"Мы долго это планировали", – цитирует Катерин газета Le Parisien.

"Я решила, что не откажусь от него, что мы поженимся вопреки всему", – вспоминает женщина.

Отметим, что Гражданский кодекс Франции предусматривает регистрацию посмертного брака, если на это были серьезные причины. Среди таковых – наличие общих детей, долгое сожительство или особые обстоятельства смерти, а также твердое желание позднее усопшего. Разрешение на такой брак может дать лишь президент республики своим указом.

Напомним, 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое преступников захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В результате теракта погибли порядка 90 человек.

Напомним, ранее жительница Британии Грейс Гедлер вышла замуж за саму себя. Торжество со множеством гостей прошло в графстве Девон. Девушку в ее решении поддержали родители. Примечательно, что данный союз не имеет юридического статуса в Великобритании. Сведения о браке существуют только на бумагах, выданных во время венчания в церкви.