Англичане внезапно признали Крым российским

Британские журналисты опростоволосились. Крупнейшая медиакорпорация признала Крым российским.

Телерадиовещательная компания "Би-би-си" оказалась в центре скандала из-за видеоролика, подготовленного к чемпионату мира по футболу 2018 года. На карте России явно виден Крым. Неточность (по мнению западного мира) заметил пресс-секретарь Европейской службы внешних дел Адам Казновски.

Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф назвала российский Крым на карте "невинной ошибкой" и выразила надежду, что ее быстро исправят. Так и получилось – ролик через некоторое время был удален со всех видеосервисов и с сайта корпорации.

Похожий казус произошел с FIFA в 2014 году, напоминает "МК". Во время презентации официальной эмблемы мундиаля организаторы показали проморолик, в котором полуостров территориально относится к России. После этого Международная федерация футбола удалила видео с официального канала на YouTube.

Скандалы на Западе, связанные с картой России, были и раньше. В 2016 году компания Google вернула "декоммунизированные" названия населенным пунктам в Крыму. На картах Google полуостров отделен от территории Украины изображением границы.

В начале 2017 года в Германии был напечатан учебник по немецкому языку, где Крымский полуостров изображен как часть России. Пособие предназначено для прибывающих в страну иностранцев. На представленной карте видно: полуостров окрашен в тот же цвет, что и территория России.

В феврале 2017 года в эфире белорусского телеканала была показана виртуальная карта государств – членов объединения "Центрально-европейская инициатива". На ней Украина представлена без Крымского полуострова.