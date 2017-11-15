Киев задумался об обмене Крыма

Возможность обмена Крыма на другие территории заинтриговала политиков в Киеве. На размышления их навело заявление президента Молдавии, предположившего, что Приднестровье может стать частью Украины.

Размышления депутатов Верховной Рады довела до внимания широкой общественности представитель "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз. Заявление молдавского лидера Игоря Додона ее удивило.

"Могу только предположить, что заявление Игоря Додона является определенным сигналом со стороны Кремля по обмену ПМР на Крым, так как не хочу предполагать, что президент Молдовы не хочет единства своего государства. Украина не торгует своими территориями и уважает территориальную целостность других государств", – написала нардеп в соцсети Facebook.

Комментарий Ирины Фриз относится к заявлению молдавского президента, с которым он выступил 14 ноября. По словам Игоря Додона, Тирасполю пора определиться со своим политическим курсом. "У него два сценария: либо стать частью Украины, либо Молдовы. Уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Республики Молдова. Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья нереально", считает Додон.

В то же время Игорь Додон подчеркнул, что является сторонником федеративного устройства Республики Молдавия. Он подчеркнул, что все полномочия, которые сегодня есть у Приднестровья, должны быть сохранены. "Парламент, президент, правительство, флаг. И из приднестровского бюджета мы ни копейки брать не должны. У нас должна быть общая государственность, общая бюджетная, банковская системы, общая внешняя политика и общие границы", – уточнил молдавский лидер.

Публикация от Инстаграм Приднестровья (@pridnestrovie) Ноя 5 2017 в 12:19 PDT

В самом же Приднестровье напоминают, что на референдуме 2006 года народ непризнанной республики высказался за независимость и присоединение к Российской Федерации. В начале года предложение Кишинева провести на обоих берегах Днестра плебисцит по вопросу "восстановления единой Молдавии" в Тирасполе отвергли.

Накануне стало известно, что новый раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" пройдет 27-28 ноября в Вене. Как передает РИА Новости, на встречу в столице Австрии прибудут представители Кишинева и Тирасполя – как сторон конфликта – а также России, Украины и ОБСЕ в качестве посредников, Евросоюз и США в качестве наблюдателей.