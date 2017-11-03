Ведущая оголилась в прямом эфире
Шоу "Браво, у Вас есть стиль!" идет на румынском телевидении в прямом эфире, поэтому зрители увидели все, что происходило в студии. Ведущая Иллинка Виндичи представляла очередную участницу и вдруг заподозрила, что к ней под одежду заполз паук.
Девушка задрала юбку и стала искать нарушителя спокойствия. На помощь к ней бросился другой участник программы. Тщательно осмотрев исподнее и убедившись, что никакого паука нет, он вернулся на место, а эфир продолжился.
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