Скандал с оправдавшим нацистов школьником дошел до Кремля

Обвинять российского школьника, выступившего в бундестаге, в пропаганде нацизма неверно – такова позиция Кремля. Инцидент вряд ли требует какой-либо реакции администрации президента, заявил Дмитрий Песков.

Школьник из Нового Уренгоя, выступая перед депутатами в Германии, не имел в виду ничего плохого, уверен пресс-секретарь президента России. Юноша просто волновался, произнося речь – не надо обвинять его в "злом умысле" и "смертных грехах". "Безусловно, выступление нашего школьника в бундестаге вряд ли требует какой-то реакции администрации президента", – отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь добавил, что не понимает "экзальтированной" реакции в российском обществе. Вместо того, чтобы травить юношу и обвинять его в пропаганде нацизма, надо сосредоточиться на проблемах образования, уверен Песков.

Напомним, что школьник из Нового Уренгоя на днях выступил в бундестаге. Он рассказал депутатам парламента Германии о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить по открытым источникам. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена", передает РИА Новости.

Опубликованное на различных ресурсах в интернете видео вызвало бурю негативных комментариев. Позже мать школьника и преподаватели пояснили: речь была сильно отредактирована из-за протокола выступления, который отводил на него две минуты, из-за чего был утерян основной смысл.

Инцидент прокомментировал помощник президента России, экс-министр образования Андрей Фурсенко. Он призвал общественность терпимее относиться к молодежи.

"Я не готов комментировать речь, я просто ее не видел, слышал отзывы. Но я считаю, что мы должны – особенно по отношению к наши молодым согражданам – быть, мне кажется, немного терпимее. Понимать, что это молодые люди. Если они ошиблись даже, с ними надо разговаривать, им надо каким-то образом помогать. Карающий меч надо вынимать из ножен на самой последней стадии", – сказал Фурсенко.

Тем временем Департамент образования Нового Уренгоя выясняет, кто написал речь школьнику, заявившему в Германии о невинных солдатах вермахта. Первой на прием к начальству после прилета из Берлина вызвали учительницу Людмилу Кононенко, которая была руководителем делегации.

