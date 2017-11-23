Мошенники терроризируют соцсети мертвыми матерями

Мошенники нашли новый способ "разводить" пользователей на деньги. Злоумышленники присылают сообщения с просьбой помочь с похоронами матери.

О новой афере сообщил портал Pikabu. По словам пользователей, им стали приходить сообщения от друзей, в которых те якобы информируют о смерти своих матерей.

"Сегодня не стало хорошего, доброго и очень позитивного человека – моей любимой мамы. Покойся с миром, моя дорогая. Прощаться с ней будем в четверг. Чуть позже сообщу, где и когда", – гласит послание.

Информацию такого рода трудно проигнорировать, и расчувствовавшийся человек пишет в ответ слова соболезнования. А "скорбящий друг" просит дать взаймы на организацию похорон: "Мне нужна финансовая помощь. Нужно дать залог за гроб и поминки. Я в четверг смогу все вернуть".

Некоторым показалось странным, что знакомые решают такие вопросы по переписке. В телефонных разговорах выяснилось, что с мамами друзей все в порядке, а их аккаунты взломаны злоумышленниками. Однако люди не всегда осмотрительны: многие без раздумий перевели аферистам деньги.

Обычно интернет-мошенники взламывают аккаунт и делают массовую рассылку людям из списка друзей своей жертвы с просьбой одолжить денег или пополнить телефонный счет. К счастью, бдительность граждан с каждым днем растет. Впрочем, изощренность аферистов – тоже.