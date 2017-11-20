Толстый участник шоу о похудении шокировал Сеть

Австралийский пожарный Сэм Руэн шокировал пользователей интернета своей трансформацией. Когда-то он весил 154 килограмма.

Сейчас мужчине 29 лет и он – мускулистый красавец без грамма лишнего веса. В 2007 году он принял участие в местной версии шоу The Biggest Loser. В этой программе люди с ожирением пытаются похудеть. Сэм стал победителем – он сбросил 71 килограмм. После окончания шоу молодой человек не остановился на достигнутом и продолжил работать над собой.

Через несколько лет упорных тренировок его приняли на работу пожарным. "Прошло уже десять лет. Столько всего произошло за это время! Хорошее и плохое, самые крутые подъемы и самые глубокие падения. Все, что я знаю, это то, что рядом со мной невероятные люди, и я невероятно благодарен им за помощь и поддержку", – написал Сэм в своем Facebook. К посту он прикрепил две фотографии, на первый взгляд, разных людей. На одном кадре он толстый 19-летний подросток, на втором – мускулистый и подтянутый 29-летний мужчина.

Пост собрал множество восхищенных комментариев. "Вау!! Хотелось бы мне иметь такую силу воли!! Это невероятно вдохновляет. Браво, Сэм!", "Какая невероятная трансформация! Ты поразительный, ты должен гордиться собой", – пишут восхищенные пользователи.

Сейчас Сэм довольно часто радует зрителей фото своего голого торса: он на постоянной основе снимается для корпоративных календарей, деньги с продажи которых идут на помощь больным детям. Кадры он дублирует на своей странице в Facebook.

Кроме того, в социальной сети он дает подписчикам советы по правильному питанию и выкладывает видео своих тренировок. "Неважно, насколько ты занят или сколько часов работаешь, будь мотивированным и находи время на тренировки", – призывает он фолловеров.