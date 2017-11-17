Российская армия избавится от толстяков

В Российской армии больше не будет толстых. Министерство обороны решило отстранить от службы военнослужащих, страдающих ожирением.

Директиву с указанием избавиться от полных защитников Отечества разослали в кадровые службы российских воинских частей, сообщил РИА Новости источник в Министерстве обороны. Командирам подразделений предлагают составить список военнослужащих с третьей и четвертой стадиями ожирения.

Таких военных отправят на врачебную комиссию, которая решит, годны они к службе или нет. Известно, что с третьей степенью ожирения можно будет остаться в армии лишь на должности, не связанной с боевой готовностью, например, в штабе воинского подразделения. Выполнить предписание руководства военного ведомства необходимо до 15 декабря 2017 года.

По данным Минздрава, в России 55% мужчин и 60% женщин страдают ожирением. При этом за последние десять лет почти в два раза увеличилось число полных представителей сильного пола.

Стоит отметить, что в российской армии не так остро стоит проблема толстых военных, как в американской. Несколько лет назад в США был опубликован доклад под названием "Слишком толстые, чтобы воевать". В нем военные и эксперты утверждают: избыточный вес американских мужчин представляет прямую угрозу армии и, следовательно, для национальной безопасности.

В Штатах число отягощенных лишними килограммами американцев призывного возраста стремительно растет. Каждый четвертый потенциальный рекрут страдает избыточным весом и не годится к строевой службе, а это серьезно подрывает мобилизационные планы Пентагона в случае серьезного конфликта.

Многие американцы, надевающие военную форму, вынуждены проходить дополнительные курсы фитнеса перед тем, как начать постигать азы военной службы. Причем лишний вес у военнослужащих, отмечают авторы доклада, приводит к росту числа травм и небоевых потерь в личном составе.