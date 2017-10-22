Звезда "Уральских пельменей" ужаснула худобой

Недавно звезда шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева похвасталась, что ей удалось похудеть на 10 килограммов. Однако артистка решила не останавливаться на достигнутом.

После очередного выхода в свет Илана решила поделиться с поклонниками свежими фото. На своей странице в Instagram Юрьева выложила снимки с мероприятия.

На кадрах девушка предстала в черной кофточке и черных легинсах. "Домашний" образ дополняли стянутые в конский хвост волосы. Илана даже решила обойтись практически без косметики, она лишь слегка подкрасила губы.

Поклонники буквально опешили от вида своей любимицы. Большинство фаловеров отметило, что актриса через чур увлеклась похудением, а ее некогда стройные ноги теперь напоминают две спички.

"Что ж Вы так похудела!!???? Берегите себя – Кушайте", "Жеесть, была же хорошая, зачем так то?", "Илана, ваш супруг должен посадить вас на усиленное питание. И питание должно быть, как можно колорийнее и ещё после 6 вечера", – написали фанаты Юрьевой в комментариях к фото (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Публикация от Илана Юрьева ������ (@ilana7788) Окт 22 2017 в 1:26 PDT

Другие же обратили внимание на лицо артистки. По мнению поклонников, Илана выгладит уставшей. "Блин((( худоба излишне проявляется.лицо изможденное", "Вот только не обижайтесь, но глазки нужно красить. И худоба", "Я прям ужаснулась как увидела! С вами все в порядке?", – заявили фоловеры.

Публикация от Илана Юрьева ������ (@ilana7788) Авг 27 2017 в 7:47 PDT

Как писали Dni.Ru, в начале октября звезда "Уральских пельменей" рассказала, что ей удалось сбросить лишний вес. "В один момент, у меня произошел гормональный сбой (не понятно почему), и тело перестало слушаться. Я ела один обезжиренный творог и пила 1% кефир. Поправлялась, опухала, становилась все больше и больше. Вспоминаю, как страшный сон", – заявила Илана. "Потом гормоны пришли в норму и вес нормализовался. Сейчас я хожу в спортзал и стараюсь есть здоровую пищу. При том, я ем много и часто. Кто общается со мной близко, вообще недоумевает – "куда это все у меня девается" муж говорит, что меня легче прибить, чем прокормить", – откровенно поделилась Илана.