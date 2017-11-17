Девушка-трансгендер рассказала о своей сексуальной жизни

Одна из самых молодых трансгендеров в Британии рассказала о своей жизни. 25-летняя Лиана О’Риорда призналась, что не предупреждает своих ухажеров о том, что когда-то была парнем.

"Конечно, если я когда-нибудь встречу молодого человека, с которым у меня начнутся серьезные отношения, я расскажу ему, что когда-то была мужчиной, потому что это часть моей жизни. Но пока я просто развлекаюсь как обычная молодая девушка, и не собираюсь рассказывать своим партнерам на одну ночь про это", – рассказала Диана в интервью газете Metro.

"Многие из них возмущаются и спрашивают, почему я их не предупредила. Я отвечаю, что я поставляюсь без инструкции по эксплуатации. Ты встретил меня уже такой. Если тебя что-то не устраивает, ты знаешь, где находиться дверь. В конце концов, спустя много лет мучений, я стала собой. Если парень не принимает меня всю целиком, то почему я вообще должна быть с ним", - возмущается девушка.

Диана – одна из самых молодых трансгендеров Британии. Она провела операцию по смене пола в январе 2013 года, за месяц до своего 21-летия. До этого ее звали Дин. Мальчик с детства знал, что с ним что-то не так. Ему всегда хотелось носить женские вещи и играть с куклами. Однажды в раннем детстве даже пыталась отрезать ножницами свой половой член, но ее вовремя остановили.

Детские странности Дина объяснялись тем, что он был рожден с редким отклонением: в организме мальчика вырабатывались и мужские и женские гормоны практически в равных пропорциях. В подростковом возрасте у Дина не сломался голос и так и не начала расти борода.

Публикация от THESHADEROOM / TMZ / WSHH UK �� (@ballersxdivas) Ноя 16 2017 в 4:16 PST

В 16 мальчик решил, что он станет женщиной и начал принимать гормоны. Диана благодарит своих родителей, которые нормально отнеслись к ее выбору и давали ей деньги на курс медикаментов. "На протяжении всей моей "мужской" жизни, я как будто не жила. Слава богу, что мои родители – люди широких взглядов. Они никогда меня не осуждали", – вспоминает девушка.