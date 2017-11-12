Миллиардера Исмаилова заподозрили в создании ОПГ

В отношении бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова возбуждено новое уголовное дело. Его подозревают в создании организованной преступной группировки.
Предположительно, по вине миллиардера были убиты восемь человек, передает Telegram-канал Mash. Исмаилов объявлен в международный розыск.
Телеведущая поделилась в Instagram фотографией нового платья
Пользователи сети обрушились с критикой на певицу
Участница "Битвы экстрасенсов" раскрыла судьбу артиста
Слухи о разладе подтвердили друзья семьи