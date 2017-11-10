"Нам их подкинули": мать и сестра Захарченко объяснили свои миллионы

Мать и сестра бывшего полковника МВД Захарченко заявили, что бесчисленные миллионы их семье подкинули. Об этом рассказал прокурор Никулинского суда Москвы.

"Они сказали, что это не их (деньги) – подкинули, такую версию они нам сейчас выдвигают. 120 миллионов долларов! Ничего себе подкинули!" – приводит "Московский Комсомолец" слова представителя Генпрокуратуры. Ведомство обвиняет родственниц Дмитрия Захарченко в сотрудничестве с коррупционером.

Следствие уверено, что родные полковника, которые работали педагогами, не могли заработать 120 миллионов рублей. Не верит ведомство и в версию самого Захарченко. Он настаивает, что все свои миллиарды получил, откладывая деньги с зарплаты.

Ранее прокуратура подсчитала, что за все время службы в органах, с 2001 по 2016 годы, полковник заработал всего 12 миллионов, поэтому его версия не является правдой. Ведомство узнало, что за один день Захарченко должен был зарабатывать 23 миллиона рублей.

Напомним, в ходе обысков в квартире полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей. На следующий день в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере от неустановленного лица. При этом Захарченко с самого начала отрицал свою вину, заявляя, что не знает, откуда у него в квартире взялись миллиарды. Недавно следователям удалось оценить все состояние экс-полковника.

Владея такими деньгами, Захарченко не отказывал себе в удовольствиях. По информации следователей, за одну поездку на отдых в США он потратил 340 тысяч долларов. Кроме Штатов, коррупционер вместе с женой побывали в Германии, Австрии, Швейцарии, Испании, Израиле и еще нескольких странах. Помимо любви к поездкам, Захарченко отличала страсть к хорошей кухне. Полковник регулярно обедал в элитном ресторане "Ля Маре". За год он оставил в заведении более трех миллионов рублей.