Девушка оголилась в метро
Таким экстравагантным образом девушка протестует против апскертинга – частного проявления вуайеризма, когда люди заглядывают под юбки женщин в общественном транспорте. Чаще всего апскертеры еще и фотографируют то, что находится под платьями девушек.
По словам Анны, с каждым годом количество вуайеристов растет. За 2017 год в Санкт-Петербурге зафиксировано 350 жалоб на апскертеров. Как утверждает девушка, это видео адресовано всем любителям заглядывать под юбки. "От имени всех девушек, которые стали вашими жертвами. Нате, смотрите и не приближайтесь", – гласят титры к записи.
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