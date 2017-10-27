Девушка оголилась в метро

19-летняя россиянка выложила на YouTube видео, в котором другая молодая девушка задирает юбку в метро Санкт-Петербурга. Анна Довгалюк назвала это своим манифестом.

Таким экстравагантным образом девушка протестует против апскертинга – частного проявления вуайеризма, когда люди заглядывают под юбки женщин в общественном транспорте. Чаще всего апскертеры еще и фотографируют то, что находится под платьями девушек.

По словам Анны, с каждым годом количество вуайеристов растет. За 2017 год в Санкт-Петербурге зафиксировано 350 жалоб на апскертеров. Как утверждает девушка, это видео адресовано всем любителям заглядывать под юбки. "От имени всех девушек, которые стали вашими жертвами. Нате, смотрите и не приближайтесь", – гласят титры к записи.