Голая москвичка с зонтом прошлась под дождем

Голая москвичка пришла на автомойку. Ее поступок попал на камеры наблюдения.

Жители Давыдковской улице в столице стали очевидцами странного зрелища. Из такси около автомойки вышла абсолютно голая девушка. На москвичке были только туфли на высоком каблуке. В руках она держала зонт. Рядом с ней все время находилась подруга. Она снимала происходящее на телефон.

В таком виде голая девушка прошествовала в здание автомойки и осведомилась о ценах на мытье машины. После этого она в сопровождении подруги покинула предприятие. Как сообщает Mash, девушка проиграла спор. Именно это стало причиной столь экспрессивного поведения москвички.