Голая москвичка с зонтом прошлась под дождем
Жители Давыдковской улице в столице стали очевидцами странного зрелища. Из такси около автомойки вышла абсолютно голая девушка. На москвичке были только туфли на высоком каблуке. В руках она держала зонт. Рядом с ней все время находилась подруга. Она снимала происходящее на телефон.
В таком виде голая девушка прошествовала в здание автомойки и осведомилась о ценах на мытье машины. После этого она в сопровождении подруги покинула предприятие. Как сообщает Mash, девушка проиграла спор. Именно это стало причиной столь экспрессивного поведения москвички.
Колдун сделал страшное предсказание счастливой Диане
Певец и его экс-супруга оказались разными людьми
Телесваха выполнила опасный трюк
Артист отплатил своим спасителям черной неблагодарностью