Путин возмутился хитростью Лукашенко

Белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железнодорожников в пользу прибалтийских. Эта новость не понравилась Владимиру Путину – он заявил о необходимости увязать поставки нефти в Белоруссию с транспортировкой нефтепродуктов через Россию.

На совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России глава РЖД Олег Белозеров доложил Путину, что белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железных дорог несмотря на скидки. Предприятия дружественной страны почему-то не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Прибалтики.

"Мы ведем дискуссию, они говорят, что у них долгосрочные контракты на эту тему заключены, но мы стараемся выстраивать с ними диалог", – приводит слова Белозерова РИА Новости.

В ответ Путин предложил обсудить эту проблему в более широком формате и напомнил, что на белорусских НПЗ перерабатывается российская нефть. "Это нужно запакетировать – получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры", – сказал российский лидер.

Ранее премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что республика предлагает в ускоренном режиме создать общий рынок газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС. Это сообщение он сделал на заседании Евразийского межправительственного совета.

А два дня назад президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию продолжить развитие двустороннего сотрудничества. Он напомнил, что у Москвы и Минска есть "задолженность перед обществом" – создание Союзного государства. "Мы здорово здесь потеряли, на многих направлениях нам надо двигаться", – заявил президент.

По мнению Лукашенко, при двустороннем сотрудничестве важно не допустить дальнейшего регресса, "а потихонечку двигаться вперед". Он напомнил, что в прошлом у россиян и белорусов были равные права и оба государства гордились этим.

Отношения между Россией и Белоруссией охладели после 1 февраля 2017 года, когда директор ФСБ Александр Бортников предложил создать пограничную зону между двумя странами. В законопроекте ведомства сообщалось, что подобные меры усилят охрану государственной границы России и позволят проводить "мероприятия по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов".

Вскоре после принятия приказа Лукашенко обвинил Кремль в издевательском отношении к Минску. А позже заявил, что Москва не готова к созданию Союзного государства. Правда, уже в марте глава Белоруссии назвал Владимира Путина родным братом, с которым нечего делить. "Я ему (президенту России Владимиру Путину. – Прим. ред.) как-то публично сказал: может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", – добавил Лукашенко.