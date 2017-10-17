Памятник Калашникову исправлять не будут

Скульптор Салават Щербаков, создавший памятник выдающемуся советскому оружейнику Михаилу Калашникову, заявил, что переделывать монумент никто не будет, передает РИА ФАН. "Памятник не будет исправляться, он останется в таком виде, в каком был задуман", – заявил Щербаков.

Напомним, ошибку в барельефе обнаружил специалист по истории военной техники Юрий Пашлок. На своей странице в Facebook он выложил фото части памятника с немецкой винтовкой и рядом поместил схему творения Шмайссера. Вокруг публикации историка сразу же разгорелась полемика, которая привлекла внимание общественности к допущенной скульпторами ошибке.