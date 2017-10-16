Экс-модель Playboy продает гламурные гробы

Британская фотомодель и телеведущая Кэти Прайс решила начать производство гламурных розовых гробов. Они будут украшены стразами и скульптурой большой груди.

Кэти рассказывала о том, что хочет быть похороненной в хрустальном гробу под звуки собственной песни. Также она желает, чтобы на церемонии ее проводов в последний путь были 13 черных лошадей.

Бывшая модель журнала Playboy придумала оригинальную идею для бизнеса. Прайс решила заработать на производстве и продаже необычных гробов. Этот похоронный аксессуар будет выполнен в розовом цвете и украшен множеством кристаллов. На крышке гроба будет красоваться скульптура большой голой груди.

В качестве рекламного слогана необычного товара выбрана фраза: "Прах к праху, бюст к бюсту", – сообщает Life.ru. "Каждый, кто имеет чувство юмора или одержим розовыми кристаллами, полюбит такие гробы", – цитирует Кэти The Sun.

Эта идея может показаться безумной, но Кэти Прайс уже давно доказала, что умеет зарабатывать деньги. Так, 39-летняя британка успела побывать эротической моделью, телеведущей, певицей, писательницей, дизайнером и бизнесвумен.

Публикация от Katie Price (@officialkatieprice) Окт 4 2017 в 11:23 PDT

На сегодняшний день ее состояние оценивается в 40 миллионов фунтов (около трех миллиардов рублей). Чтобы поддерживать статус гламурной и капризной звезды, в 2011 году специально по заказу Кэти Прайс был выпущен автомобиль Bugatti розового цвета в единственном экземпляре.