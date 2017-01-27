Родителям помогут вернуть отобранных детей

Общественная палата всерьез озаботилась проблемой необоснованного изъятия детей из семей. Для сбора информации и помощи пострадавшим от чиновничьего произвола родителям ОП открыла горячую телефонную линию.

Общественная палата приступила к сбору обращений о необоснованных изъятиях детей из семей. В ОП заработала горячая линия, позвонив на которую пострадавшие от действий представителей власти родители смогут рассказать о проблеме экспертам.

Они будут доступны по федеральному номеру 8-800-737-77-66 по будням с 09:00 до 18:00 (в пятницу – до 16:45) мск. Звонок из любого региона России бесплатный.

Как рассказала член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова, задача горячей линии – поддержать граждан. После получения сигналов эксперты будут перезванивать нуждающимся в помощи и разбираться в каждой конкретной ситуации.

"Сейчас много говорят о том, что детей забирают из семей необоснованно, а когда мы начинаем предметно разбирать каждую ситуацию, выясняется, что далеко не все так однозначно, – отметила Зимова. – Мы берем эту важную тему под общественный контроль, чтобы понять, какие есть пробелы в механизмах изъятий и есть ли они на самом деле". Осуществлять контроль на местах будут региональные общественные палаты и специально созданные группы экспертов в субъектах Федерации.

Напомним, что по итогам большой пресс-конференции Владимира Путина в декабре прошлого года было дано поручение проанализировать практику изъятия детей на предмет неправомерного вмешательства в семью. В соответствии с этим сейчас формируются региональные группы экспертов, которые будут заниматься этим вопросом.

В состав таких комиссий входят представители общественных палат, общественных организаций, родительских ассоциаций, детские омбудсмены. 25 января в Общественной палате прошло онлайн-совещание по вопросу изъятия детей из семей, в котором среди прочих участвовали члены региональных общественных палат, представители сформированных экспертных групп.

