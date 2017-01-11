Турция провалила блицкриг в Сирии

Несмотря на поддержку авиации, турецкие военные и их союзники не смогли взять сирийский город Аль-Баб, который находится под контролем запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Эксперты считают, что освобождению населенного пункта от экстремистов мешают не только тактические просчеты, но и политическая ситуация.

По оценкам специалистов, начатая 24 августа 2016 года турецкая военная операция "Щит Евфрата" задумывалась как практически бескровный блицкриг. Однако после неудачи с взятием города Аль-Баб она рискует превратиться в полномасштабную затяжную войну.

Несмотря активную работу авиации (только за прошедшие выходные ВВС Турции нанесли более 70 ударов по Аль-Бабу и его окрестностям), турецкие части при поддержке союзников не смогли освободить город от боевиков "Исламского государства". Теперь перед Анкарой стоит вопрос о вводе в Сирию полноценного военного контингента с тяжелой техникой и артиллерией.

"Турецких войск в Сирии не так много. Пока Анкара действует, как американцы в Афганистане в 2001 году: то есть направляет спецназ, обеспечивает снабжение и авиационную поддержку, а в качестве основной ударной силы использует подконтрольную ей Свободную сирийскую армию (ССА), в которой слабая дисциплина и низкий уровень подготовки. Совершать набеги отряды ССА могут, а грамотно штурмовать укрепленный город не умеют", – цитирует газета "Известия" начальника сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Ивана Коновалова.

Вдобавок, считают специалисты, эффективной работе по освобождению города мешает политическая ситуация. На Аль-Баб претендует не только Турция, но и курдские силы, поддерживаемые США. Это приводит к возникновению серьезных разногласий между Анкарой и Вашингтоном. При успехах той или иной стороны противоречия будут только нарастать.

"Наконец сама турецкая армия не имеет опыта взятия городов", – заметил Коновалов. Он напомнил, что даже армии с богатым боевым опытом вынуждены месяцами бороться за освобождение каждого населенного пункта. Турция может попытаться перебросить в Сирию тяжелую технику и артиллерию – лишь при таком подходе можно будет говорить о взятии Аль-Баба в обозримом будущем. Однако он может обернуться дополнительными проблемами.

Турецкие войска отбили атаку ИГ на свои позиции у города аль-Баб. В результате несколько террористов ИГ убито, уничтожен 1 БМП террористов. pic.twitter.com/aVbRTLTcZ3 — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) 1 января 2017 г.

"Ограниченную интервенцию с минимальным контингентом общество еще стерпело, но если из-за Аль-Баба начнется большая война с курдами, это чревато и внутриполитическими проблемами, и дальнейшим ухудшением отношений с США", – пояснил военный эксперт. В любом случае уже можно говорить о том, что блицкриг в Сирии Турция провалила.