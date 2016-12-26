Звезд пристыдили за спекуляцию на трагедии Ту-154

Общественность негодует от слов знаменитостей, сообщивщих о том, что они должны были лететь на Ту-154, однако по разным причинам не отправились в рейс. Россияне пристыдили звезд за спекуляцию на трагедии.

О том, что должны были отправиться в Сирию на потерпевшем крушение Ту-154, примерно в одно и то же время сообщили легендарный певец Иосиф Кобзон, олимпийский чемпион Антон Голоцуцков, актеры Ольга Чурсина и Алексей Огурцов и даже итальянский исполнитель Тото Кутуньо.

Общественность весьма остро отреагировала на эту информацию, причем весьма бурно. "Ну хватит уже глумится! Такое горе большое! А тут все такие, ну прям вот все должны были лететь именно погибшим самолетом. Попахивает неприятно все такие разговоры!", "Звезды совсем афанарели! Уже не знают как лишний раз пропиариться!" – написали возмущенные пользователи Сети.

Блогеры в социальных сетях прошлись по Иосифу Кобзону. "нда... кобзона в сирии не хватало!", "Наверное и летел,просто Парик еще не нашли!", "Ну это был бы...вообще,шикарный #подарок;) #Кобзон еще,до кучи..", "Знак свыше...Йося задумайся...", " #Кобзон должен был лететь на #Ту154 в Сирию но чуйка, что летать на сделанном в России – опасно для жизни, не подвела", – едко прокомментировали слова артиста о поездке в Сирию пользователи сети Twitter.

Наверное и летел,просто Парик еще не нашли!На разбившемся самолете Ту-154 должен был лететь #Кобзон https://t.co/0bFWA83IrC — Хед Хантер (@BountyHunter70) 25 декабря 2016 г.

Отметим, что ранее о встрече с участниками ансамбля имени Александрова и неудавшемся полете Кобзон рассказывал так: "14 числа у нас был концерт с ними в Колонном зале, и Валерий Халилов (руководитель ансамбля имени Александрова. – Прим. ред.) просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более, что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз". При этом он подчеркнул, что обещал поехать в Сирию в следующий раз.

Тото Кутуньо высказался итальянским СМИ о катастрофе в России. "Я в шоке от этой трагедии, потому что месяц назад они связались с моим менеджером, чтобы пригласить меня в Сирию для участия в том же концерте 29 декабря. Весьма вероятно, что мы должны лететь сначала в Москву, а оттуда в Сирию, но у нас уже были планы, и нам пришлось отказаться", – сообщил Кутуньо, у которого, к слову, в новогоднюю ночь намечено выступление в России.

Досталось и Божене Рынской. Как писали Dni.ru, после сообщения о крушении самолета Минобороны Ту-154 и гибели пассажиров, среди которых были и журналисты, Рынска разразилась в соцсети оскорбительным постом, в которой она выражала радость по поводу гибели сотрудников НТВ. "Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ.... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.."

Пользователи Сети настолько разозлились, что не смогли найти литературных и других приличных слов, чтобы выразить свое возмущение.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск 25 декабря, спустя 2 минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека, выживших нет.