Гнусавый переводчик Путина насмешил россиян
Гнусавый, монотонный и безэмоциональный тон переводчика насмешил социальные сети. Кто-то заявил, что синхронист, судя по его речи, принял что-то алкогольное перед пресс-конференцией. А другие узнали в нем Леонида Володарского, известного для многих россиян тем, что именно его голосом "говорят" многие герои из зарубежных фильмов конца 80-х и начала 90-х годов.
Сам вопрос касался проблемы информационной безопасности и хакерских атак в контексте отношений между Россией и США. Кроме того, журналист затронул проблему гонки вооружений.
Владимир Путин проводит сегодня свою традиционную пресс-конференцию. Dni.Ru ведут прямую трансляцию события.
Переводчик журналиста BBC - Володарский! Инфа соточка#прессконференция— Liam (@Noir_Spike) 23 декабря 2016 г.
Володарский озвучивает иностранные вопросы на России 1?— Evgeny Svyatoshenko (@allianze) 23 декабря 2016 г.
Господи, там что, Володарский на переводе?!— инертна, как газ (@lisreality) 23 декабря 2016 г.
синхронный переводчик какой-то бухой— Jerzy (@ata_pin) 23 декабря 2016 г.
смешной переводчик на прессухе Путина— Dária ATM❤ (@darysim14) 23 декабря 2016 г.
Иди сюда ублюдок мать твааюю (с) переводчик— ʕ·͡ᴥ·ʔ (@aquteru) 23 декабря 2016 г.
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