Гнусавый переводчик Путина насмешил россиян

Большой ажиотаж в соцсетях вызвал синхронный перевод вопроса британского журналиста, который был адресован Владимиру Путину на проходящей в данный момент ежегодной пресс-конференции. Пользователи узнали знакомый голос из западных фильмов рубежа 80-90-х.

Гнусавый, монотонный и безэмоциональный тон переводчика насмешил социальные сети. Кто-то заявил, что синхронист, судя по его речи, принял что-то алкогольное перед пресс-конференцией. А другие узнали в нем Леонида Володарского, известного для многих россиян тем, что именно его голосом "говорят" многие герои из зарубежных фильмов конца 80-х и начала 90-х годов.

Сам вопрос касался проблемы информационной безопасности и хакерских атак в контексте отношений между Россией и США. Кроме того, журналист затронул проблему гонки вооружений.











Владимир Путин проводит сегодня свою традиционную пресс-конференцию. Dni.Ru ведут прямую трансляцию события.

Переводчик журналиста BBC - Володарский! Инфа соточка#прессконференция — Liam (@Noir_Spike) 23 декабря 2016 г.

Володарский озвучивает иностранные вопросы на России 1? — Evgeny Svyatoshenko (@allianze) 23 декабря 2016 г.

Господи, там что, Володарский на переводе?! — инертна, как газ (@lisreality) 23 декабря 2016 г.

синхронный переводчик какой-то бухой — Jerzy (@ata_pin) 23 декабря 2016 г.

смешной переводчик на прессухе Путина — Dária ATM❤ (@darysim14) 23 декабря 2016 г.