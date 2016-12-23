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Гнусавый переводчик Путина насмешил россиян

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Большой ажиотаж в соцсетях вызвал синхронный перевод вопроса британского журналиста, который был адресован Владимиру Путину на проходящей в данный момент ежегодной пресс-конференции. Пользователи узнали знакомый голос из западных фильмов рубежа 80-90-х.
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Гнусавый, монотонный и безэмоциональный тон переводчика насмешил социальные сети. Кто-то заявил, что синхронист, судя по его речи, принял что-то алкогольное перед пресс-конференцией. А другие узнали в нем Леонида Володарского, известного для многих россиян тем, что именно его голосом "говорят" многие герои из зарубежных фильмов конца 80-х и начала 90-х годов.

Сам вопрос касался проблемы информационной безопасности и хакерских атак в контексте отношений между Россией и США. Кроме того, журналист затронул проблему гонки вооружений.  



Владимир Путин проводит сегодня свою традиционную пресс-конференцию. Dni.Ru ведут прямую трансляцию события.




Автор: Иван Поляков23 декабря 2016, 13:57

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