День Архангела Гавриила: Что нельзя делать 26 июля

ИСТОРИЯ
В православии Архангел Гавриил считается самым главным ангелом. В святых писаниях о нем говорится как о вестнике Божьем. Так, он сподвиг Моисея на написание Книги Бытия, направляя его во время работы над священной рукописью. Кроме того, он рассказал пророку Даниилу, каково будет будущее еврейского народа. Также в преданиях говорится, что он был незримым спутников Девы Марии и оберегал ее во время мирской жизни. Например, он явился к Иосифу и поведал о намерении царя убить всех новорожденных детей.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
В этот день важно относиться уважительно к хлебобулочным изделиям: нельзя выбрасывать их, крошить. Чтобы не растерять удачу, нельзя проявлять жадность по отношению к окружающим. Чтобы не сглазить себя в любовных делах, нельзя хвастаться своим возлюбленным. Чтобы не растерять достаток в будущем, нельзя в этот день лениться и бездельничать.Также нельзя ругаться с членами семьи, иначе это может грозить разладом.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
В этот день существуют следующие приметы:
- Светит солнце – осень не будет дождливой.
- Утки начали крякать в дождливую погоду – скоро выглянет солнце.
- Идет проливной дождь – жди холодную зиму.
- Если днем солнце сильно печет, значит стоит ждать хороший урожай бобовых.
- Если утром полетели с полей пчелы, значит в течение дня будет хорошая погода.
- Если в течение дня тучи изменялись в цвете, значит и погода будет переменчивой.