День Архангела Гавриила: Что нельзя делать 26 июля

26 июля христиане молятся Архангелу Гавриилу.

ИСТОРИЯ

В православии Архангел Гавриил считается самым главным ангелом. В святых писаниях о нем говорится как о вестнике Божьем. Так, он сподвиг Моисея на написание Книги Бытия, направляя его во время работы над священной рукописью. Кроме того, он рассказал пророку Даниилу, каково будет будущее еврейского народа. Также в преданиях говорится, что он был незримым спутников Девы Марии и оберегал ее во время мирской жизни. Например, он явился к Иосифу и поведал о намерении царя убить всех новорожденных детей.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

В этот день важно относиться уважительно к хлебобулочным изделиям: нельзя выбрасывать их, крошить. Чтобы не растерять удачу, нельзя проявлять жадность по отношению к окружающим. Чтобы не сглазить себя в любовных делах, нельзя хвастаться своим возлюбленным. Чтобы не растерять достаток в будущем, нельзя в этот день лениться и бездельничать.Также нельзя ругаться с членами семьи, иначе это может грозить разладом.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

В этот день существуют следующие приметы: