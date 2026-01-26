Симоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией

Журналистка Маргарита Симоньян продолжает бороться с тяжелым недугом. В прошлом году она шокировала общественность новостью о том, что ей поставили диагноз рак груди.

Последнее время Маргарита проходит курс химиотерапии, который, как известно, сопровождается множеством побочных эффектов, среди которых — потеря волос. На днях Маргарита опубликовала в своем телеграм-канале фото, на котором она предстала без своих привычных длинных темных локонов.

Симоньян не подверглась страху и выбрала открытость и честность, что не могли не отметить пользователи Сети. "Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет", — лаконично написала журналистка.

Подписчики журналистки не остались равнодушными к ее смелости. В комментариях они выражали поддержку и восхищение ее стойкостью. Многие отметили, что даже без волос Маргарита выглядит привлекательно и стильно.

Ранее Симоньян также открыто говорила о том, как ее болезнь связана с переживаниями за мужа Тиграна Кеосаяна. Она призналась, что стресс и эмоциональные нагрузки, связанные с его состоянием здоровья, могли сыграть свою роль в развитии заболевания.

"В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном — и я буквально молниеносно вырастила себе рак", — говорила Симоньян в эфире программы Бориса Корчевникова.

Напомним, известный режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября прошлого года после длительной болезни. Его уход оставил глубокую рану в сердце Маргариты и стал для нее настоящим испытанием.