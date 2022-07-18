Афанасьев день: народные приметы и традиции 18 июля

Афанасий Афонский
Преподобный Афанасий жил еще в 10 веке. Он прославился тем, что стал отшельником и пошел на святую гору Афон. Там он совершал долгие бдения и был благословлен на подвиг безмолвия. Позже из-за недоброжелателей Афанасий перебрался на Кипр, где ему явилась Богородица и пообещала свою помощь. Преподобный вернулся на Афон игуменом и стал строить монастыри, пока не погиб при обвале стены.
В народе нынешний церковный праздник прозвали Афанасьевым днем, а также Лунным праздником или Месяцевым днем. Последние два названия связаны с верой в то, что 18 июля ночное светило имеет особую силу и дарует ее людям.
Что нельзя делать 18 июля
Памятуя о резко возросшей силе Луны в этот день, православные старательно готовились к ночи. Ночью запрещалось спать. Вечер же необходимо было провести в построении планов на будущее, однако о самих планах рассказывать кому-либо строго запрещалось.
Также, зная о том, какой сегодня православный праздник, люди старались не начинать новых дел и не принимать серьезных решений. Представительницам прекрасного пола в Лунный день запрещалось среди прочего расчесывать косы и сплетничать.
Народные приметы и традиции
В Афанасьев день наши предки с наступлением темноты обязательно выходили на улицу и пристально смотрели на месяц. Мужчины верили, что он помогает им запастись здоровьем. В обязательном порядке любовались ночным светилом и все страдающие различными хворями. Особенно лунная энергия помогала при зубной боли. Женщины в этот церковный праздник часто пекли печенье в форме месяца. Такое лакомство обязательно ели на улице, не забыв угостить им всех окружающих. Совершались и различные лунные обряды.
Что касается погодных примет, то в этот церковный праздник люди верили:
- Если звезды темные, будет ненастье;
- Если полуденный месяц направил рога вниз, будет жара;
- Если рядом с домом замечена змея, ждать беды;
- Если месяц в течение ночи меняет цвет и положение на небе, будет богатый урожай;
- Если перебежал дорогу кролик, будет удача;
- Если днем на небе радуга, поднимется сильный ветер.