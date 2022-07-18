Афанасьев день: народные приметы и традиции 18 июля

18 июля 2022 года православная церковь чтит память преподобного Афанасия Афонского.

Афанасий Афонский

Преподобный Афанасий жил еще в 10 веке. Он прославился тем, что стал отшельником и пошел на святую гору Афон. Там он совершал долгие бдения и был благословлен на подвиг безмолвия. Позже из-за недоброжелателей Афанасий перебрался на Кипр, где ему явилась Богородица и пообещала свою помощь. Преподобный вернулся на Афон игуменом и стал строить монастыри, пока не погиб при обвале стены.

В народе нынешний церковный праздник прозвали Афанасьевым днем, а также Лунным праздником или Месяцевым днем. Последние два названия связаны с верой в то, что 18 июля ночное светило имеет особую силу и дарует ее людям.

Что нельзя делать 18 июля

Памятуя о резко возросшей силе Луны в этот день, православные старательно готовились к ночи. Ночью запрещалось спать. Вечер же необходимо было провести в построении планов на будущее, однако о самих планах рассказывать кому-либо строго запрещалось.

Также, зная о том, какой сегодня православный праздник, люди старались не начинать новых дел и не принимать серьезных решений. Представительницам прекрасного пола в Лунный день запрещалось среди прочего расчесывать косы и сплетничать.

Народные приметы и традиции

В Афанасьев день наши предки с наступлением темноты обязательно выходили на улицу и пристально смотрели на месяц. Мужчины верили, что он помогает им запастись здоровьем. В обязательном порядке любовались ночным светилом и все страдающие различными хворями. Особенно лунная энергия помогала при зубной боли. Женщины в этот церковный праздник часто пекли печенье в форме месяца. Такое лакомство обязательно ели на улице, не забыв угостить им всех окружающих. Совершались и различные лунные обряды.

Что касается погодных примет, то в этот церковный праздник люди верили: