"Я стал жертвой!": в дом Ивана Янковского и Дианы Пожарской постучалась беда

Наследник великой кинодинастии Иван Янковский, который привык скрывать личную жизнь за семью замками, внезапно прервал молчание с пугающим признанием.



Семья Ивана Янковского и Дианы Пожарской по праву считается одной из самых закрытых и загадочных пар в российском шоу-бизнесе. Звезды крайне неохотно пускают посторонних в свое личное пространство, предпочитая тишину светским скандалам. Пара официально подтвердила свои отношения лишь весной 2021 года, а сегодня они уже воспитывают маленького сына Олега, названного в честь легендарного дедушки. Казалось бы, в этой идиллии нет места потрясениям, но реальность оказалась жестокой.

Сегодня 33-летний Иван Янковский шокировал подписчиков своим внезапным появлением в соцсетях. Повод для выхода на связь оказался отнюдь не радостным — артист попал в поле зрения преступников. Актер во всеуслышание заявил, что в его дом постучалась беда: именем звезды коварно воспользовались сетевые аферисты.

Мошенники развернули масштабную кампанию, выдавая себя за популярного актера. Неизвестные злоумышленники атакуют поклонников Янковского, рассылая им сообщения с подозрительными просьбами и сомнительными предложениями. Иван, узнав о происходящем, не на шутку встревожился за своих фанатов.

"Дорогие, я стал жертвой интернет-мошенничества! Если вдруг в соцсетях вам якобы от моего имени приходило что-то, какие-то просьбы или тому подобное, это было не от меня! Будьте аккуратнее..." — эмоционально обратился к публике Янковский.

Актер подчеркнул, что не имеет никакого отношения к этой рассылке. Он призвал людей сохранять бдительность и не поддаваться на провокации людей, которые пытаются нажиться на чужой славе. В мире, где цифровые кражи стали обыденностью, даже такие величины, как Янковский, не застрахованы от дерзких атак.

Напомним, что Иван и Диана ведут практически затворнический образ жизни. Редкие кадры в блогах — настоящий праздник для поклонников. Совсем недавно, в начале февраля, возлюбленная актера Диана Пожарская отметила свой день рождения. Звезде сериала "Отель Элеон" исполнилось 32 года. Пара старается проводить все свободное время вместе, оберегая маленького Олега от вспышек папарацци.

Эксперты отмечают, что именно скрытность пары делает их идеальной мишенью для мошенников: фанаты так жаждут любого "эксклюзива" от кумиров, что легко теряют бдительность, получая сообщение якобы от самого Ивана. Теперь же артист намерен более внимательно следить за активностью фейков в Сети, чтобы защитить свою репутацию и покой близких.