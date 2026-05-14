Ушел из жизни Владимир Молчанов Тесты Людмила Аринина переписала имущество на Ирину Пегову Игры Сонник

Топ новостей недели

Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч Вслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенниковВслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенников Взломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успехВзломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успех "Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон"Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон

Лента новостей

Четверг 14 мая

17:19"Я стал жертвой!": в дом Ивана Янковского и Дианы Пожарской постучалась беда 15:07Рудковская цинично сорит миллионами, пока в семье Плющенко назревает катастрофа 13:02Жена Назарова молит Госдуму о возвращении в Россию из-за безденежья 10:40Звездный вердикт: для каких четырех знаков зодиака летняя интрижка закончится походом в ЗАГС 09:49В Орехово-Зуеве к 1 сентября откроется отремонтированная школа №16 09:37"Ни стыда, ни совести!": Дана Борисова и Алана Мамаева сцепились из-за смертельно больной Лерчек 00:34Золотой дождь из ниоткуда: кому икона "Нечаянная Радость" принесет богатство 14 мая 17:50Громкий скандал: за что на самом деле силовики скрутили певицу Линду? 15:58"Простой инструмент": эксперт по женской красоте раскрыла секрет мгновенного преображения 14:48"Тащила через границу": на фоне семейных проблем Наташа Королева экстренно покинула Россию 13:55Мэр Москвы сообщил уже о третьем уничтоженном БПЛА, летевшем к столице 12:12"Я была в шоке": Дана Борисова раскрыла жуткие детали романа 18-летней дочери с возрастным любовником 10:37"Родственники самоустранились": почему Людмила Аринина переписала имущество на Ирину Пегову 09:33Невосполнимая потеря: ушел легендарный телеведущий, перевернувший сознание миллионов советских людей 02:15Век будете маяться: что категорически нельзя делать 13 мая, в день Якова Теплого 19:19"Скажите им нет навсегда": онколог о том, какие продукты провоцируют возвращение рака 16:55Измученная жуткими судорогами Полина Гагарина сделала пугающее заявление 15:12Названы 5 знаков зодиака, которые в мае кардинально поменяют свою жизнь 13:08"Маски не спасут": доктор Мясников вскрыл правду о новой пандемии, которую замалчивают СМИ 12:31Более тысячи диких животных получили помощь сотрудников Московского зоопарка 11:50На Андрея Губина объявлена охота: певец в панике сбежал из дома 10:34"Говорят, родился мальчик": Филипп Киркоров тайно решился на третьего ребенка? 09:17"Перешла в эстраду из-за денег": Башмет раскрыл истинные намерения страдающей Долиной 00:42Девять недугов: почему 12 мая опасно поднимать вещи с земли и как не забрать чужую беду 18:32Названы знаки зодиака, которые в мае заключат выгодные сделки с самим "дьяволом" 14:28Найден способ обнулить биологический возраст и вернуть 20 лет жизни: революционный метод 11:19Доктор Мясников предупредил о роковой ошибке при лечении шпоры, ведущей к инвалидности 06:11Обязательно выпейте это 11 мая, чтобы в жизни началась белая полоса 18:23Врачи назвали 5 эффективных способов борьбы с бессонницей без лекарств 15:07Денежный взлет и всеобщее признание: ясновидящая назвала четыре знака зодиака, которым в мае вернется кармический долг 12:11Доктор Мясников шокировал правдой о мышцах, которую скрывали фитнес-тренеры 05:04Ни в коем случае не делайте этого 10 мая, чтобы не остаться без здоровья и с пустыми карманами 19:19Почему один мужчина душит любовью, другой исчезает, а третий остается в памяти навсегда 17:09Названы 3 знака зодиака, которые в мае 2026 года изменятся до неузнаваемости 15:03Кому стейк – спасение, а кому – приговор: доктор Мясников раскрыл всю правду о красном мясе 12:29Запретный триумф: почему 17 лет подряд 9 Мая было обычным рабочим днем и чего боялся Сталин 09:09С уважением к ветеранам: в Архангельской области проходит благотворительная акция 05:53Тайны ласточкиного гнезда: обязательно сделайте это 9 мая, чтобы удача навсегда поселилась в вашем доме 19:15"Смерть всегда была рядом": муж Мэрилин Монро вскрыл жуткую правду о жизни с иконой Голливуда 17:09"Где дите?": Поклонники Муцениеце забили тревогу из-за странного исчезновения маленькой дочери актрисы 16:07Взломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успех 14:35"Ставку делают не на талант": звезда "Ворониных" Екатерина Волкова вскрыла грязную правду о кино 14:01Подмосковные ветераны ВОВ получили увеличенный лимит на бесплатное такси 12:34"Пишет жалобы": продюсер Дзюник вскрыл методы Рудковской после ссоры детей Плющенко 10:48"С молодым блондином на кабриолете": 62-летняя Лолита Милявская бросила все и покинула Россию 09:45Доктор Мясников взорвал Сеть правдой о смертельной опасности кофе 00:47Магия Марка-ключника: что нужно сделать 8 мая, чтобы в доме всегда водились деньги 19:06Свекольный коктейль против рака: врач-онколог раскрыла всю правду о чудо-соках и "красной диете" 17:13Пугачева не смогла сдержать эмоций из-за провокационных фото Орбакайте в латексе 16:11Вслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенников
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Я стал жертвой!": в дом Ивана Янковского и Дианы Пожарской постучалась беда

"Я стал жертвой!": в дом Ивана Янковского и Дианы Пожарской постучалась беда
268

Наследник великой кинодинастии Иван Янковский, который привык скрывать личную жизнь за семью замками, внезапно прервал молчание с пугающим признанием.

Семья Ивана Янковского и Дианы Пожарской по праву считается одной из самых закрытых и загадочных пар в российском шоу-бизнесе. Звезды крайне неохотно пускают посторонних в свое личное пространство, предпочитая тишину светским скандалам. Пара официально подтвердила свои отношения лишь весной 2021 года, а сегодня они уже воспитывают маленького сына Олега, названного в честь легендарного дедушки. Казалось бы, в этой идиллии нет места потрясениям, но реальность оказалась жестокой.

Сегодня 33-летний Иван Янковский шокировал подписчиков своим внезапным появлением в соцсетях. Повод для выхода на связь оказался отнюдь не радостным — артист попал в поле зрения преступников. Актер во всеуслышание заявил, что в его дом постучалась беда: именем звезды коварно воспользовались сетевые аферисты.

Мошенники развернули масштабную кампанию, выдавая себя за популярного актера. Неизвестные злоумышленники атакуют поклонников Янковского, рассылая им сообщения с подозрительными просьбами и сомнительными предложениями. Иван, узнав о происходящем, не на шутку встревожился за своих фанатов.

"Дорогие, я стал жертвой интернет-мошенничества! Если вдруг в соцсетях вам якобы от моего имени приходило что-то, какие-то просьбы или тому подобное, это было не от меня! Будьте аккуратнее..." — эмоционально обратился к публике Янковский.

Актер подчеркнул, что не имеет никакого отношения к этой рассылке. Он призвал людей сохранять бдительность и не поддаваться на провокации людей, которые пытаются нажиться на чужой славе. В мире, где цифровые кражи стали обыденностью, даже такие величины, как Янковский, не застрахованы от дерзких атак.

Напомним, что Иван и Диана ведут практически затворнический образ жизни. Редкие кадры в блогах — настоящий праздник для поклонников. Совсем недавно, в начале февраля, возлюбленная актера Диана Пожарская отметила свой день рождения. Звезде сериала "Отель Элеон" исполнилось 32 года. Пара старается проводить все свободное время вместе, оберегая маленького Олега от вспышек папарацци.

Эксперты отмечают, что именно скрытность пары делает их идеальной мишенью для мошенников: фанаты так жаждут любого "эксклюзива" от кумиров, что легко теряют бдительность, получая сообщение якобы от самого Ивана. Теперь же артист намерен более внимательно следить за активностью фейков в Сети, чтобы защитить свою репутацию и покой близких.

Шоу-бизнес в Telegram

14 мая 2026, 17:19
Иван Янковский и Диана Пожарская. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети • Требует проверки

Фоторепортаж

Вместо Петрова и Козловского: сериал "Слово пацана" открыл новых звезд российского кино

Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com

По теме

Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе

Рудковская цинично сорит миллионами, пока в семье Плющенко назревает катастрофа

Рудковская цинично сорит миллионами, пока в семье Плющенко назревает катастрофа
На фоне обострения многолетнего конфликта Евгения Плющенко с его первым наследником, продюсер Яна Рудковская предпочла сфокусировать внимание публики на масштабном обновлении своего люксового гардероба. Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская в очередной раз продемонстрировала приверженность стратегии демонстративного потребления.

Жена Назарова молит Госдуму о возвращении в Россию из-за безденежья

Жена Назарова молит Госдуму о возвращении в Россию из-за безденежья
Жизнь на лазурном побережье оказалась не такой сладкой, как в кино. Супруга опального актера Дмитрия Назарова, Ольга Васильева, направила официальное письмо в Государственную думу.

Звездный вердикт: для каких четырех знаков зодиака летняя интрижка закончится походом в ЗАГС

Звездный вердикт: для каких четырех знаков зодиака летняя интрижка закончится походом в ЗАГС
Счастливчиков назвала эзотерик Аделина Панина. ТелецТелец по своей природе не создан для легкомысленных интрижек и пустых обещаний, даже если сам пытается убедить окружающих в своей внезапной легкости.

"Ни стыда, ни совести!": Дана Борисова и Алана Мамаева сцепились из-за смертельно больной Лерчек

"Ни стыда, ни совести!": Дана Борисова и Алана Мамаева сцепились из-за смертельно больной Лерчек
Громкая новость о тяжелом заболевании блогера Валерии Чекалиной спровоцировала серьезный конфликт в медийном пространстве и разделила звезд шоу-бизнеса на два лагеря. Жизнь популярного блогера Валерии Чекалиной, известной миллионам как Лерчек, в последние месяцы превратилась в настоящий триллер с драматическими поворотами.

Золотой дождь из ниоткуда: кому икона "Нечаянная Радость" принесет богатство 14 мая

Золотой дождь из ниоткуда: кому икона "Нечаянная Радость" принесет богатство 14 мая
Этот день может стать поворотным в вашей судьбе, если знать, о чем просить небеса и почему 14 мая категорически нельзя давать деньги в долг. В церковном календаре 14 мая — дата особая, пронизанная светом и надеждой.

Выбор читателей

12/05Втр"Скажите им нет навсегда": онколог о том, какие продукты провоцируют возвращение рака 13/05Срд"Тащила через границу": на фоне семейных проблем Наташа Королева экстренно покинула Россию 13/05СрдВек будете маяться: что категорически нельзя делать 13 мая, в день Якова Теплого 13/05СрдНевосполнимая потеря: ушел легендарный телеведущий, перевернувший сознание миллионов советских людей 13/05Срд"Я была в шоке": Дана Борисова раскрыла жуткие детали романа 18-летней дочери с возрастным любовником 13/05Срд"Родственники самоустранились": почему Людмила Аринина переписала имущество на Ирину Пегову