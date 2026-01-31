Асмус выставила напоказ грязное белье – выяснения отношений и старые обиды

Кристина Асмус снова дала понять, что в ее личной жизни все не слава богу. Выяснилось, что актриса переживает сложные отношения с родителями.

Актриса поделилась архивным фото с мамой, приурочив публикацию к ее дню рождения. Однако вместо привычных теплых слов и поздравлений, Асмус написала резкое сообщение, которое стало ясным сигналом о том, что между ними все еще существуют серьезные обиды и недопонимания.

"Когда-нибудь я перестану тебе доказывать. И надеюсь, обнимемся на полную. С Днем рождения, мам", — эти слова произвели фурор среди подписчиков актрисы.

Пользователи Сети сошлись во мнении, что в этом сообщении чувствуется горечь и недовольство, которые накапливались на протяжении длительного времени. Похоже на то, что артистка выставила напоказ грязное белье. В одном из интервью Асмус открыто говорила о том, что уже долгое время не общается с мамой и папой.

Она также упомянула о том, что ее дочь не имеет возможности видеться с бабушкой и дедушкой, что лишь добавляет еще больше напряженности в семейные узы. В прошлом году Кристина написала трогательный пост в честь дня рождения отца, но даже там прослеживалась нотка обиды.

Стоит отметить, что Асмус выросла в многодетной семье. У артистки есть две старшие и одна младшая сестра. Кристина всегда стремилась к творческой карьере, однако родители не поддержали ее выбор стать актрисой.

Это стало одной из причин разрыва их отношений и привело к тому, что Кристина оказалась в сложной эмоциональной ситуации. Тем не менее, с младшей сестрой Кариной у нее сохранились близкие отношения: они часто отдыхают вместе. Кристина активно помогает Карине в карьере, устраивая ее на различные проекты.