В разводе, есть дети: появились сенсационные факты из жизни нового мужчины Асмус

Кристина Асмус продолжает держать в тайне своего нового бойфренда. Однако некоторые факты о его жизни уже стали известны широкой общественности.

Актриса наслаждается новыми отношениями, но имя избранника упорно не раскрывает. Вместо этого она делится загадочными фотографиями, на которых лишь частично виден ее партнер — то спина, то рука, то нога.

На данный момент Асмус проводит время с новым возлюбленным на Бали и активно публикует снимки из отпуска. Одним из таких кадров стал момент, запечатленный в постели, где ноги актрисы переплетаются с мужскими.

Журналистам удалось выяснить, что ее новым спутником является 41-летний кинооператор Валерий Махмудов. Он — выпускник ВГИКа и уже успел зарекомендовать себя в киноиндустрии, поработав над более чем 20 фильмами, среди которых "Сводишь с ума", "Дайте шоу" и "Happy End".

Интересно, что Валерий разведен и воспитывает двоих детей от предыдущего брака. Кристина уже познакомила его с дочкой Анастасией — теперь они вместе отдыхают на экзотическом курорте. Пара, вероятно, встретилась благодаря общим знакомым, а их первое совместное появление на публике произошло в мае 2025 года. С тех пор они несколько раз посещали светские мероприятия, но старались избегать внимания фотографов.

Несмотря на слухи о своих отношениях, Асмус долгое время не комментировала ситуацию и игнорировала вопросы журналистов. Лишь в сентябре 2025 года она опубликовала серию снимков из отпуска, на которых можно было увидеть ее бойфренда со спины.

Напомним, что Асмус была замужем за юмористом Гариком Харламовым. Их брак начался в 2013 году и казался идеальным до тех пор, пока в 2020 году пара не объявила о разводе. Официальной причиной стали обоюдные разногласия, однако позже Кристина призналась, что испытывала моральное насилие в отношениях. После этого актриса пережила несколько коротких романов с коллегами по цеху.