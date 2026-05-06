Успенская публично унизила Чеботину и получила хлесткий удар в ответ

Публичный конфликт между признанной королевой шансона Любовью Успенской и популярной исполнительницей Люсей Чеботиной стал одной из самых обсуждаемых тем в светской хронике, обнажив глубокий раскол между мэтрами эстрады и новым поколением артистов.



Российский шоу-бизнес в очередной раз подтвердил репутацию места, где от искреннего восхищения до публичного порицания отделяет всего один короткий комментарий в социальных сетях. На этот раз в центре внимания оказалась Любовь Успенская, чье резкое высказывание в адрес Люси Чеботиной спровоцировало эффект домино. Инцидент произошел на одной из популярных платформ под видеороликом молодой певицы, где Любовь Залмановна оставила лаконичный, но крайне болезненный для любого творческого человека отзыв.

Успенская публично унизила Чеботину, заявив, что представленное творчество ее совершенно "не вдохновляет". Реакция со стороны команды Чеботиной последовала незамедлительно. Роль защитника взяла на себя Анна, мать Люси, которая также занимает пост директора певицы. Она не стала отмалчиваться и нанесла хлесткий ответный удар, напомнив Успенской о профессиональной этике и прежнем отношении к ее дочери. Анна подчеркнула, что подобное поведение со стороны заслуженной артистки выглядит как минимум странно и не добавляет чести человеку, достигшему таких высот.

"Спасибо, Любочка, за "поддержку". Очень странно, когда уважаемые метры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей", — написала Анна.

В кулуарах шоу-бизнеса уже начали обсуждать истинные причины такого изменения в настроении королевы шансона. Некоторые эксперты предполагают, что аккаунт Любови Залмановны мог подвергнуться взлому, и язвительный комментарий был оставлен не самой певицей, а злоумышленниками. Однако до тех пор, пока официальных заявлений о взломе не поступило, общественность склонна считать это начало открытого противостояния поколений. Если выяснится, что слова принадлежат именно Успенской, это может стать началом долгого и захватывающего аттракциона взаимных претензий.