"Желаю гореть в аду!": ошалевшая от ярости блогерша прокляла умирающую Лерчек

Громкое изгнание скандальной блогерши из элитного фитнес-клуба обернулось потоком ярости и обещаниями наслать смертельную порчу на умирающую от рака Лерчек.



Светская Москва оказалась во власти настоящего триллера, где на кону — не только баснословные деньги, но и последние крохи человеческого сострадания. В эпицентре грандиозного скандала оказалась Валерия Чекалина, известная всей стране как Лерчек. Пока артистка проходит через ад четвертой стадии рака и борется с метастазами в позвоночнике, она стала мишенью для беспрецедентной атаки. Блогер Алина Расковская, решившая "словить хайп" на кадрах тренировки изможденной звезды, была с позором выставлена из элитного спортзала, что превратило ее в разъяренную фурию.

Руководство клуба в Москва-Сити проявило принципиальность: за нарушение строжайшей конфиденциальности и съемку тяжелобольной женщины абонемент Расковской аннулировали мгновенно. Цена вопроса — 350 тысяч рублей, которые просто растворились в воздухе. Осознание финансового краха привело Алину в состояние истинного бешенства, и она, не стесняясь в выражениях, обрушила на Чекалину поток проклятий, от которых мороз идет по коже.

"Если раньше я желала скорейшего выздоровления той твари, которая пожаловалась, то теперь искренне желаю гореть в аду. Во мне сейчас столько злости, вы даже не представляете! Все горите в аду за свои действия, карма существует", — неистовствовала Расковская в социальных сетях, фактически призывая на голову умирающей Лерчек все кары небесные.

Спустя время, немного придя в себя, Алина попыталась подвести под свою ненависть "базу". По ее мнению, человеку с таким страшным диагнозом вообще не место среди здоровых и успешных людей. Расковская цинично рассуждала о том, что при доходах Чекалиной та могла бы построить персональный зал и не "смущать" окружающих своим видом. Особое возмущение у блогерши вызвало то, что ее "минимальный" абонемент за треть миллиона не сделал ее "неприкосновенной", в то время как интересы Лерчек защищают на самом высоком уровне.

Но самым абсурдным и пугающим моментом в этой истории стала угроза магической расправы. Алина всерьез обеспокоилась, что из-за слез и переживаний у нее может "не встать" свеже вколотый ботокс.

"Если у меня еще и после этой ситуации ботокс не встанет, я порчу наведу на них, отвечаю", — заявила девушка, подтверждая, что в погоне за гламуром некоторые окончательно теряют человеческий облик.

Она призвала своих подписчиков устроить Лерчек тотальный бойкот и отписаться от ее аккаунтов. На защиту Валерии немедленно встал ее жених, танцор Луис Сквиччиарини. Он напомнил обезумевшей публике, что тренировки для Лерчек — это не каприз, а вопрос выживания. Врачи предписали ей осторожные нагрузки, чтобы укрепить спину и дать организму силы бороться с болезнью, которая уже поразила позвоночник.

"Беспокоить больную женщину — это для вас в порядке вещей?" — задал он риторический вопрос хейтерам.