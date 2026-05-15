11:28"Идите к черту со своим враньем!": больной раком Кушанашвили размазал семью Чекалиных
"Идите к черту со своим враньем!": больной раком Кушанашвили размазал семью Чекалиных

Известный журналист Отар Кушанашвили, который сам мужественно борется с онкологией, публично растоптал репутацию блогера Лерчек и ее окружения, обвинив семью инфоцыган в циничной лжи о смертельной болезни ради дешевого хайпа.

Мир шоу-бизнеса содрогнулся от нового эмоционального выпада Отара Кушанашвили. Журналист, чье имя в последние месяцы не сходит с газетных полос из-за его собственной мужественной борьбы со смертельно опасным недугом, на этот раз обратил свой взор на деятельность скандально известной семьи Чекалиных. В своем новом видеообращении Отар не стал сдерживать себя, высказав все, что он думает о методах продвижения и "прогревах", которыми пользуются популярные блогеры. Поводом для столь жесткой реакции стали слухи о тяжелой болезни в окружении Валерии Чекалиной, которые, по мнению Кушанашвили, выглядят крайне неубедительно на фоне их повседневного поведения.

Журналист признался, что изначально, услышав о беде в семье Лерчек, отнесся к этой информации с глубоким сочувствием. Отар подчеркнул, что его личный опыт борьбы с раком научил его быть благородным и сострадательным к чужой боли. Однако вскоре его отношение к ситуации кардинально изменилось. Кушанашвили возмутило то, как быстро "смертельно больной" человек в сторис превратился в бодрого атлета. По словам Отара, он был поражен, увидев, как человек, который якобы находился в критическом состоянии и буквально разваливался на глазах, внезапно начал демонстрировать феноменальные результаты в спортзале, поднимая огромные веса.

Для Кушанашвили, который сам проходит через изнурительные курсы химиотерапии и знает цену каждому сделанному шагу, такое "чудесное исцеление" показалось верхом цинизма. В своем видео он прямо обратился к Чекалиным, заявив, что не верит ни одному их слову.

"Человек, у которого кости окрепли настолько, что он готов участвовать в Тур де Франс сразу после заявлений о недуге — это просто издевательство над здравым смыслом", — негодует журналист.

Отар уверен, что подобные истории используются блогерами лишь для привлечения внимания аудитории и увеличения продаж своих продуктов, что в его глазах выглядит крайне недостойно.

В своей речи Отар акцентировал внимание на том, что настоящий онкобольной живет в совершенно ином ритме. Он напомнил зрителям, что его собственная борьба длится уже долгое время, и за каждый день жизни приходится буквально сражаться. По мнению журналиста, невозможно находиться на терминальной стадии или иметь серьезные повреждения организма и при этом вести столь активную публичную и спортивную жизнь, какую показывают в соцсетях Чекалины. Кушанашвили считает, что подобные манипуляции со страшными диагнозами обесценивают страдания тех, кто действительно лежит в больничных палатах и борется за последний шанс.

Журналист эмоционально призвал своих коллег по цеху и блогеров "идти к черту" со своим враньем, если оно действительно имеет место быть. Отар подчеркнул, что он не может молчать, когда видит, как святые для него темы становятся инструментом для дешевого хайпа. Несмотря на то, что сами Чекалины пока официально не ответили на выпад Кушанашвили, его видео уже вызвало огромный резонанс.

Подписчики разделились на два лагеря: одни поддерживают прямолинейность Отара, другие призывают не делать поспешных выводов. Тем не менее, выступление журналиста стало мощным сигналом для всего блогосферного сообщества — темы здоровья требуют предельной честности, особенно когда на кону стоит доверие миллионов людей.

15 мая 2026, 11:28
Отар Кушанашвили. Фото: Youtube / @svetavokrugsveta
"Макс"/ Отар Кушанашвили✓ Надежный источник

Похудевшая до неузнаваемости жена Цекало оказалась в инвалидном кресле

Шокирующие новости из-за океана: молодая и вызывающе стройная супруга продюсера Александра Цекало буквально лишилась возможности ходить после роковой ошибки голливудского массажиста. Жизнь в роскошном особняке в Лос-Анджелесе для Дарины Эрвин внезапно превратилась в настоящий триллер с медицинским уклоном.

Барыш-день: как 15 мая привлечь в дом бешеные деньги и не спугнуть удачу

Май продолжает проверять нас на прочность, но именно 15 мая звезды и православный календарь дают уникальный шанс поправить свое финансовое положение. В этот день церковь вспоминает перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба.

Жители Урала в шоке от стоимости выступления Олега Газманова: "За чей счет банкет?"

Олег Газманов оказался в эпицентре громкого финансового скандала. Пока провинциальный город пытается свести концы с концами, новости о тратах на звездного гостя подействовали на людей как ледяной душ.

"Я стал жертвой!": в дом Ивана Янковского и Дианы Пожарской постучалась беда

Наследник великой кинодинастии Иван Янковский, который привык скрывать личную жизнь за семью замками, внезапно прервал молчание с пугающим признанием. Семья Ивана Янковского и Дианы Пожарской по праву считается одной из самых закрытых и загадочных пар в российском шоу-бизнесе.

Рудковская цинично сорит миллионами, пока в семье Плющенко назревает катастрофа

На фоне обострения многолетнего конфликта Евгения Плющенко с его первым наследником, продюсер Яна Рудковская предпочла сфокусировать внимание публики на масштабном обновлении своего люксового гардероба. Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская в очередной раз продемонстрировала приверженность стратегии демонстративного потребления.

