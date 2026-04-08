Финансовый крах или окончательный разрыв? Пугачева избавляется от последнего имущества в Москве

Продажа жилья происходит в условиях строжайшей секретности.

Совсем скоро, 15 апреля, Алла Пугачева отметит свое 77-летие. Праздник пройдет на чужбине — сейчас певица вместе с мужем Максимом Галкиным* живет на Кипре. Но новости из жизни Примадонны продолжают приходить из России, и они совсем не радостные. Судя по всему, накопления звездной пары подходят к концу, и жизнь в эмиграции обходится слишком дорого. Алла Борисовна решила окончательно обрубить концы и выставила на продажу свою знаменитую квартиру в Филипповском переулке.

Это жилье всегда было для певицы знаковым. Пятикомнатные апартаменты площадью более 300 квадратных метров достались ей еще в 2004 году. Это был щедрый подарок от бывшего зятя Руслана Байсарова. Именно в эту квартиру Пугачева въехала сразу после развода с Филиппом Киркоровым, пытаясь начать жизнь с чистого листа. Но теперь, в 2026 году, певица, похоже, больше не видит смысла удерживать московскую недвижимость.

Продажа проходит в обстановке строжайшей секретности. Вы не найдете объявлений на обычных сайтах риелторов. По словам людей из окружения артистки, показы устраивают только "для своих" — узкого круга очень богатых покупателей. При этом требования к претендентам жесткие: во время осмотра жилья категорически запрещено пользоваться телефонами и снимать интерьеры. Пугачева хочет, чтобы подробности ее быта не попали в сеть.

Цена вопроса поражает воображение — около полумиллиарда рублей. За эти деньги новый владелец получит не просто квадратные метры, а настоящий музейный экспонат. Квартира находится в элитном доме всего на 71 квартиру, из окон открывается шикарный вид на храм Христа Спасителя. Жилье продается со всей обстановкой: дизайнерским ремонтом и дорогой итальянской мебелью, которую Алла Борисовна выбирала сама.

Знакомые певицы шепчутся, что решение далось ей нелегко. Эта квартира оставалась последним официальным пристанищем легенды в столице. Но счета за содержание пустующих хором растут, а возвращаться в Россию певица, судя по всему, в ближайшее время не планирует. Теперь вопрос лишь в том, кто из столичных богачей согласится выложить такую сумму за "привет из прошлого" от уехавшей звезды.

*признан Минюстом иностранным агентом в РФ