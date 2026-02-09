"Безопасней, чем аспирин или парацетамол": доктор Мясников объяснил, как сегодня правильно защищать сердце

Многие привычные методы профилактики инфаркта безнадежно устарели, а некоторые популярные таблетки оказались вовсе не такими страшными, как принято считать.



В современной медицине подходы к защите сосудов и сердца меняются стремительно. То, что еще вчера считалось обязательным для каждого пенсионера, сегодня может быть признано бесполезным или даже опасным. Известный врач Александр Мясников в своем телеграм-канале составил список ключевых правил, которые помогут избежать серьезных катастроф со здоровьем.

Кому действительно нужны таблетки

Одним из самых спорных вопросов в медицине остаются статины. Многие пациенты боятся их принимать из-за мифических побочных эффектов. Однако врач отмечает, что "статины достаточно безопасны, куда безопасней, чем аспирин или парацетамол". Главное — назначать их не просто по факту высокого холестерина, а тем, кому они реально спасут жизнь.

По словам доктора, существует четкий порог: если показатель "плохого" холестерина достигает уровня "4,9 — статины без вариантов". В остальных случаях врачи смотрят на общую сумму факторов риска каждого конкретного человека.

Прощание с аспирином

Удивительно, но привычный всем аспирин теряет свои позиции в качестве средства для профилактики. Современные исследования показали, что "аспирин для первичной профилактики пациентам 60+ не показан". Это означает, что если болезни еще нет, риск внутренних кровотечений от препарата может превысить его пользу.

Если же болезнь уже выявлена, врачи все чаще рекомендуют Клопидогрель. Считается, что он более эффективно мешает тромбоцитам слипаться и при этом гораздо безопаснее для желудка и сосудов.

Анализы, которые важно сдать

Врач выделил несколько показателей, которые гораздо важнее привычных анализов:

С-реактивный белок (CRP): этот маркер воспаления предсказывает риск инфаркта лучше, чем уровень холестерина. Значение выше 3 считается опасным.

этот маркер воспаления предсказывает риск инфаркта лучше, чем уровень холестерина. Значение выше 3 считается опасным. Липопротеин (а): его достаточно проверить один раз в жизни. Этот показатель передается по наследству и не меняется от диет, но точно говорит о риске сосудистых проблем.

его достаточно проверить один раз в жизни. Этот показатель передается по наследству и не меняется от диет, но точно говорит о риске сосудистых проблем. Клубочковая фильтрация: по данным Мясникова, у 40% людей старше 60 лет есть проблемы с почками. Знать этот показатель жизненно важно для правильного подбора любого лечения.

Ловушки витаминов и тромбозов

Что касается витамина D, доктор советует не увлекаться мегадозами. Для людей до 70 лет достаточно 600 МЕ в сутки, после 70 лет — 800 МЕ. Избыток витамина может привести к тому, что в сосудах начнет откладываться кальций, что только навредит сердцу.

Также Мясников предостерег от популярного анализа на D-димер без видимых причин. Если у человека старше 50 лет нет явных симптомов тромбоза, за норму стоит принимать значение: "возраст, умноженный на 10". Делать этот анализ "просто так" для профилактики врачи больше не рекомендуют.