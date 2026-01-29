Всего 24 минуты: врач объяснила, как быстро избавиться от стресса в организме

Оказывается, для борьбы с ежедневным стрессом существует простой и приятный "рецепт", который займет у вас меньше получаса.



В современном мире тревога и плохое настроение стали нашими постоянными спутниками. Мы ищем спасение в медитациях, спорте или даже лекарствах, но часто забываем о самом доступном и приятном способе "перезагрузки". По информации из блога врача-эндокринолога Зухры Павловой, прослушивание музыки на протяжении всего 24 минут в день может заметно снизить уровень тревоги.

И это не просто слова, а результаты клинического исследования.

Как это работает на самом деле?

Когда вы включаете любимый трек, вы не просто наслаждаетесь мелодией. В этот момент ваш мозг и гормональная система запускают целую цепочку реакций, которые помогают организму расслабиться.

Что происходит внутри нас:

Снижается уровень кортизола. Это главный гормон стресса, и музыка помогает его "обезвредить".

Активнее вырабатывается дофамин. Его еще называют гормоном удовольствия и мотивации, именно он дарит нам хорошее настроение.

Замедляется пульс и дыхание. Все тело получает сигнал: "опасности нет, можно выдохнуть" и переходит в более спокойный режим.

Проще говоря, музыка — это не просто фон, а мощный инструмент, который помогает успокоить нервную систему и легче справляться с эмоциями.

Подойдет любая песня из плейлиста?

В исследовании ученые использовали специальную музыку с заданным ритмом. Но, по словам доктора Павловой, похожий эффект можно получить и от обычных треков. Лучше всего для этой цели подходят:

Инструментальная музыка

Эмбиент

Lo-fi

Минимализм

Главное условие — ровный, повторяющийся ритм без резких скачков и агрессивных перепадов. Такая музыка помогает мозгу переключиться и устроить себе позитивную "перезагрузку", особенно в тяжелый день. Так что не стесняйтесь включать любимые спокойные треки по утрам — это не пустая трата времени, а полезная привычка.

Важное предупреждение: не навредите себе

Несмотря на всю пользу, важно помнить о безопасности. Длительное прослушивание музыки в наушниках, особенно внутриканальных ("капельках"), может нанести вред слуху.

Врач советует соблюдать простые правила:

Обязательно регулярно чистить свою гарнитуру. По возможности дома заменять наушники на колонки.

Это позволит вам наслаждаться всеми преимуществами музыки без риска для здоровья.