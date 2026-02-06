"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться

Всего несколько дней назад юморист* публиковал идиллические фото с супругой, а теперь готовится "сломать интернет" контентом совершенно другого рода.



49-летний Максим Галкин* снова заставил говорить о себе, но на этот раз поводом стали не политические заявления, а обещание, данное поклонницам. После публикации стильной фотосессии юморист заинтриговал фанаток намеком на скорые и куда более откровенные кадры. Как на такие планы отреагирует Алла Борисовна, остается только гадать.

"Выложите уже фото в плавках"

Все началось с новой серии снимков, которыми артист поделился на своей странице в соцсети. На них Галкин* позирует в элегантном молочном костюме и пальто, по-молодецки закинув на плечо горные лыжи. Стильный образ подчеркнул отличную спортивную форму юмориста, что не осталось незамеченным его подписчицами.

Восторженные комментарии быстро сменились настойчивыми просьбами. "Выложите уже фото в плавках и сломайте Интернет", — написала одна из поклонниц. Неожиданно для всех, Максим* не проигнорировал смелое предложение.

"Надо же протянуть удовольствие", — загадочно ответил он, дав понять, что такой контент вполне может появиться в будущем.

"Даже обидно": реакция на подозрения в обмане

На фоне бурного обсуждения некоторые комментаторы предположили, что идеальные снимки — всего лишь результат работы искусственного интеллекта. Такое недоверие искренне возмутило артиста. Галкин* решил в деталях перечислить все усилия, которые он приложил для создания этих кадров.

"Даже обидно. Костюм покупал, пальто покупал, путевку покупал, лыжи снимал/надевал, фотографа приглашал, фотки выбирал. А вы ИИ, ИИ", — с иронией написал юморист*.

Этот флирт с аудиторией выглядит особенно интригующе на фоне того, что всего пару дней назад Галкин* делился трогательными семейными кадрами с Аллой Пугачевой. Поклонникам остается лишь ждать, решится ли юморист* действительно "сломать интернет" и сдержит ли свое обещание.

*признан в России иностранным агентом.