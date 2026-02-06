Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое

Певица Ирина Дубцова поделилась тревожными новостями о своем здоровье.

Певица опубликовала откровенное сообщение в своем телеграм-канале. В нем она рассказала о том, что испытывает значительные боли после множества медицинских процедур, которые ей пришлось пройти. Артистка призналась, что физический дискомфорт стал для неё настоящим испытанием.

"Блин, рука болит, спина болит, куча уколов и витаминов... Один врач говорит одно делать, другой — другое. Все, поныла, сейчас легче станет", — буквально взвыла Дубцова.

В своем посте Ирина подробно описала, какие именно участки тела ее беспокоят. Она отметила, что страдает от болей в руке и спине, а также от неприятных ощущений в местах уколов. Певица выразила недовольство тем, что каждый врач предлагает свои методы лечения, а это лишь усугубляет ее состояние.

Несмотря на все трудности, Ирина старается оставаться позитивной. Она отметила, что ей стало немного легче после того, как она смогла поделиться своими переживаниями с аудиторией.

