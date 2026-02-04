"У тебя никогда нет денег": жена публично отчитала уехавшего из страны Ивана Урганта

Во время семейной поездки в Армению супруга известного телеведущего в шутливой, но резкой форме высказала все, что думает об их совместной жизни.



Иван Ургант продолжает делиться кадрами из своего зарубежного тура. В новом ролике на YouTube, снятом в Ереване, шоумен показал не только закулисье концертов, но и весьма личные моменты прогулок с семьей. Как сообщает "Газета.Ru", один эпизод привлек внимание зрителей больше всего — это неожиданно откровенный диалог Ивана с женой Натальей Кикнадзе.

Разговор между супругами получился настолько хлестким, что моментально разлетелся по соцсетям. Прямо во время прогулки Наталья в лоб спросила мужа: "Почему я с тобой живу? У тебя никогда нет денег".

Этот упрек прозвучал не на пустом месте. Сразу после слов супруги шоумен, словно подтверждая ее претензии, начал активно торговаться с уличным продавцом за стакан гранатового сока. Иван пытался сбить цену, превратив обычную покупку в целое представление. И хотя перепалка выглядела иронично, многие заметили в словах Натальи долю накопившейся усталости. Впрочем, финансовые вопросы были не единственным поводом для волнения в тот день.

Еще до спора о деньгах Иван заставил окружающих понервничать из-за своего здоровья. Шоумен театрально пожаловался на резкое недомогание прямо посреди туристического маршрута.

"Предынфарктный Ургант… Есть тонометр у кого-то?" — обратился он к прохожим. Юмор ведущего, как всегда, оказался на грани, но поклонники в комментариях отметили, что такие шутки на фоне семейных споров выглядят особенно специфично.