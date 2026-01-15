Известие о трагическом уходе больно ударило по Урганту: Несколько раз плакал

Телеведущий Иван Ургант известен своей сдержанностью и умением держать эмоции при себе. Одна он не смог остаться равнодушным к трагической новости об уходе Игоря Золотовицкого.

14 января мир искусства понес огромную утрату — на 64-м году жизни ушел из жизни ректор Школы-студии МХАТ, талантливый педагог и актер, который оставил яркий след в сердцах многих. Иван Ургант, выросший в семье, связанной с кинематографом, имел возможность знакомиться и работать с множеством выдающихся личностей.

Золотовицкий был одним из тех, кто не только вдохновлял, но и поддерживал молодых актеров. Их встречи на площадке программы "Вечерний Ургант" запомнились многим зрителям. В своем блоге Иван поделился трогательными воспоминаниями о своем друге.

"Игорь – очень веселый и добрый человек. Он очень любит свою жену Верочку и детей — Лешу и Сашу. А еще он любит своих учеников, которых у него очень много, свою профессию, театр, отмечать Новый год и дни рождения на даче, собирать конструкторы Lego и своих друзей. Еще Игорь умеет серьезным голосом говорить так, что все вокруг плачут от смеха (я точно несколько раз плакал). А самое главное — Игорь очень любит жизнь. И эта любовь передается всем, кто рядом... А мы все любим Игоря. И будем любить его всегда. Потому что его невозможно не любить. Невозможно", — написал ведущий, по которому больно ударило трагическое известие.

Не осталась в стороне и певица Лолита, которая имела честь работать с Игорем в одном из проектов. В своем посте она написала о том, как много значил для нее этот человек: "Мы знакомы уже 30 лет, и все эти годы были наполнены только светлыми моментами. Игорь был уникальным человеком, который всегда умел поднять настроение". Лолита отметила его выдающийся талант и способность делать окружающих счастливыми, даже в самые трудные моменты.

Актер Максим Виторган также выразил свои соболезнования и почтил память Золотовицкого. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что Игорь обладал не только выдающимся чувством юмора, но и настоящим педагогическим даром. "Он был добрым человеком, и его доброта ощущалась в каждом слове и поступке", — написал Виторган.