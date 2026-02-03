Этот совет доктора Мясникова облетел весь интернет: что на самом деле имел в виду врач

Известный теледоктор предложил неожиданный, но крайне простой метод борьбы с неприятными ощущениями, который может удивить многих.



В эфире популярной программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников дал совет, который вызвал бурное обсуждение. К нему обратилась гостья шоу с жалобой, знакомой многим, но ответ доктора оказался далеким от стандартных медицинских рекомендаций.

Женщина рассказала в студии, что с недавних пор ее начали беспокоить острые боли в ногах, которые возникают по утрам. Главная особенность этих неприятных ощущений, по ее словам, в том, что они довольно быстро проходят сами по себе, без какого-либо вмешательства.

Выслушав гостью, доктор Мясников предположил, что речь, скорее всего, идет о невралгии. То есть о боли, вызванной раздражением или защемлением нерва, которая носит временный характер. Но вот его совет по лечению оказался по-настоящему нестандартным.

Вместо того чтобы назначить обследования или выписать лекарства, Александр Мясников предложил просто игнорировать проблему. Его слова прозвучали прямо и без обиняков.

"Если при каком-то движении у вас острая боль, то это, скорее всего, невралгическая боль. (...) Ну боль и боль. Лично я бы плюнул и забыл", — заявил врач.

Более того, он с иронией описал альтернативный путь, который, по его мнению, ждет тех, кто решит досконально разбираться в подобной проблеме.

"Но вы можете идти заняться всей этой историей с МРТ поясницы, прозвоном нервов, очередями к неврологу. Вот идите — вам года на два хватит развлечений", — добавил Мясников.

Таким образом, известный теледоктор высказал мнение, что в некоторых случаях погоня за диагнозом может принести больше хлопот, чем сама болезнь, особенно если симптомы проходят самостоятельно и не мешают качеству жизни.