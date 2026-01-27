"Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Известный телеведущий призвал россиян не доверять свое здоровье людям, которые обещают чудесное исцеление через экран смартфона, не имея на это никакого права.

Интернет сегодня переполнен "экспертами", которые готовы вылечить все: от выпадения волос до онкологии. Они красиво говорят, используют сложные термины и обещают быстрый результат без "химии". Однако за красивой картинкой часто скрывается смертельная опасность. Доктор Александр Мясников жестко высказался о засилье псевдоврачей и объяснил, почему слепое доверие к ним может стоить жизни.

Диплом из "Инстаграма"

Главная проблема, на которую указывает доктор, — отсутствие у таких "специалистов" базового медицинского образования. Часто эти люди называют себя нутрициологами, натуропатами, биохакерами или интегративными специалистами, но за этими модными словами часто нет ни дня практики в реальной больнице.

Мясников подчеркивает: медицина — это не курсы в интернете продолжительностью в два месяца. Это годы тяжелой учебы и клинической практики. Псевдоврачи же часто оперируют выдуманными диагнозами, которых не существует в доказательной медицине, вроде "дырявого кишечника", "зашлакованности организма" или "хронической усталости надпочечников".

Бизнес на страхе и БАДах

Схема работы таких "целителей" проста и цинична. Сначала они запугивают аудиторию, внушая, что официальная медицина "ничего не лечит", а только травит людей таблетками. А затем предлагают свое "уникальное" решение.

Чаще всего это:

Дорогостоящие авторские марафоны.

Бесконечные списки БАДов (часто по их же промокодам).

Строжайшие диеты, которые могут довести до истощения.

Доктор Мясников предупреждает: цель таких людей — не ваше здоровье, а ваш кошелек. Они зарабатывают миллионы на доверчивости людей, продавая им "воздух" или, что еще хуже, опасные добавки.

Самая страшная ошибка

Но потеря денег — это полбеды. Самое страшное, по словам Мясникова, происходит тогда, когда псевдоврачи начинают "отменять" назначения реальных докторов.

В погоне за "натуральностью" пациентам советуют бросить пить жизненно важные лекарства: статины, препараты от давления, антибиотики или гормоны. Вместо этого им предлагают лечиться травами или витаминами. Для человека с реальным заболеванием, например, с гипертонией или диабетом, такой совет может стать фатальным.

Как не стать жертвой?

Доктор Мясников призывает включать критическое мышление. Если вам обещают исцеление от всех болезней одной таблеткой, запрещают ходить к обычным врачам и пугают страшными токсинами — перед вами шарлатан.

Настоящий врач опирается на доказательную медицину, не ставит диагнозы по фотографии в соцсетях и несет ответственность за жизнь пациента. Псевдоврач же, в случае трагедии, просто удалит свой аккаунт и исчезнет.