Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь

Дмитрий Маликов устроил трогательный сюрприз дочери в ее день рождения. Поступок артиста который не оставил наследницу равнодушной.

В день, когда Стеше исполнилось 26 лет, певец создал видео из архивных фотографий, запечатлевших самые важные моменты их совместной жизни. Как только ролик был опубликован, эмоции захлестнули не только именинницу, но и всех, кто его увидел.

"Стешенька, ты для меня всегда была, есть и будешь моей маленькой принцессой!", — начал свое признание Дмитрий. "Ты — мое сокровище! Моя гордость! Я восхищен тем, какой ты талантливый, умный и красивый человек", — добавил он.

Маликов подчеркнул, что гордится тем, что стал отцом такой замечательной дочери. Он не стеснялся делиться своими чувствами и открыто говорил о том, как важно для него быть рядом с ней. "С тобой я учусь быть самим собой!", — подчеркнул он.

Стефания, которая сама уже достигла многого в жизни, окончила факультет журналистики МГИМО и нашла свое призвание в фэшн-индустрии, была тронутой до глубины души. Ее реакция на поздравление отца была незамедлительной: "Плачу. Люблю тебя", — написала она в комментариях под видео.

Подписчики Маликова и поклонники семьи также не остались в стороне. Они присоединились к поздравлениям и сошлись во мнении о том, что Стефания выросла достойной дочерью своего именитого отца.