Российская сцена потеряла выдающегося артиста – близкие и поклонники оплакивают актера

Мир кино и телевидения понес тяжелую утрату. Ушел из жизни талантливый театральный актер Владимир Рулла.

Творческий путь

Владимир Иванович Рулла был не только выдающимся актером, но и настоящим мастером своего дела. С 1981 по 2004 год он служил в Российском академическом молодежном театре, где сыграл более 30 ролей.

На сцене театра зрители могли видеть его в таких постановках, как "Приключения Тома Сойера", где он исполнил роль Певца, а также в "Жаннете" и "Зеленой птичке".

Кинематографические работы

Хотя Владимир Рулла больше всего прославился на театральной сцене, он также снимался в кино. В его фильмографии можно найти такие ленты, как "Сон с продолжением", "Солнечный удар" и "Одинокая женщина с ребенком".

Семья и наследие

Владимир Рулла был не только выдающимся актером, но и любящим отцом. Он воспитал дочь Лику Руллу, которая также стала известной актрисой. Лика снялась в популярных сериалах, таких как "Ищейка", "Конец невинности", "Мамочки" и "Хирург". Она опубликовала трогательный пост в своих социальных сетях, помянув отца: "Папа. 01.05.1948 — 08.02.2026. Лети".

Реакция поклонников

Уход Владимира Ивановича не остался незамеченным. Поклонники театрального искусства выразили свои соболезнования и скорбь в комментариях: "Хорошо, что театр помнит ушедших актеров и напоминает о них нам...", "Помню его в роли Певца в „Томе Сойере“: до сих пор псалмы оттуда звучат в памяти его голосом", "Вечная память Владимиру Ивановичу... Покойтесь с миром".