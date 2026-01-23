Ушла легенда, создавшая саундтрек эпохи: мир скорбит о величайшем музыканте современности

Музыкальный мир понес невосполнимую утрату: не стало человека, чей бас звучал в самых главных хитах легендарной рок-группы.



Печальная новость пришла из Германии. На 72-м году жизни скончался Фрэнсис Буххольц, бывший бас-гитарист культовой группы Scorpions. Как сообщила газета Bild со ссылкой на жену музыканта, причиной трагического ухода стало онкологическое заболевание. Ушел из жизни не просто музыкант, а человек, который был частью ДНК одной из величайших рок-команд в истории.

Золотая эра Scorpions

Фрэнсис Буххольц был неотъемлемой частью Scorpions в самый важный и плодотворный период их творчества. Он присоединился к группе в 1973 году и оставался в ее составе почти двадцать лет, до 1992 года. Именно в это время были созданы и записаны альбомы, которые принесли коллективу мировую славу и любовь миллионов поклонников.

За время участия Буххольца в группе было выпущено 10 студийных альбомов, а общий тираж пластинок превысил 100 миллионов экземпляров. Его узнаваемая и мощная игра на бас-гитаре стала фундаментом для таких бессмертных хитов, как "Rock You Like a Hurricane", "Still Loving You" и многих других.

Тот самый "Ветер перемен"

Для нашей страны имя Фрэнсиса Буххольца и группы Scorpions имеет особое значение. Коллектив неоднократно выступал сначала в СССР, а затем и в России, став одним из символов перемен и падения "железного занавеса".

Одна из самых знаковых песен в истории рока — баллада "Wind of Change" ("Ветер перемен") — была написана под впечатлением от концертов группы в Ленинграде и Москве в 1988 и 1989 годах. И в этой композиции, ставшей гимном целого поколения, звучит бас-гитара Фрэнсиса Буххольца.

Сегодня поклонники по всему миру скорбят об уходе музыканта. Его вклад в мировую музыку невозможно переоценить. Фрэнсис Буххольц ушел, но его музыка, ставшая саундтреком для миллионов жизней, останется с нами навсегда.